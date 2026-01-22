Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Ubisoft проводит масштабную реструктуризацию, разделив бизнес на пять самостоятельных подразделений
При этом компания отменила выход сразу шести видеоигр и перенесла релизы ещё семи проектов

Французский гигант Ubisoft объявил о масштабной реструктуризации, которую внутри компании называют «перезагрузкой». План включает отмену шести игр, перенос ещё семи, масштабные увольнения, полный отказ от удаленной работы и перестройку всей компании вокруг пяти новых творческих подразделений.

UbisoftСамой болезненной потерей для игрового сообщества стал ремейк Prince of Persia: The Sands of Time — долгожданный проект, выход которого ожидали в 2026 году. Вместе с ним отменили пять других, не анонсированных публике проектов. Ещё семь игр, включая, по данным Bloomberg, ремейк Assassin's Creed Black Flag, отправлены на полку для дополнительной работы над качеством.

Может быть интересно

Сердцем новой стратегии стал отказ от централизованного управления. Ubisoft разделила все свои франшизы между пятью независимыми творческими подразделениями, каждое из которых получит полную свободу и ответственность за свои бренды — от разработки до маркетинга.

Vantage Studios (при поддержке Tencent) забрала ключевые франшизы: Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six. Вторая студия сфокусируется на кооперативных шутерах: The Division, Ghost Recon и Splinter Cell. Третья студия будет заниматься качественными нишевыми играми: For Honor, The Crew, Brawlhalla и Skull & Bones. Четвертое подразделение посвящено фэнтезийным и сюжетным мирам: Prince of Persia, Beyond Good & Evil, Rayman, Anno и Might & Magic. Пятое подразделение займется казуальными и семейными проектами: Just Dance, Uno, Hungry Shark и игры по лицензии Hasbro.

Компания закрыла студии в Галифаксе и Стокгольме, провела сокращения в Abu Dhabi, RedLynx и Massive. 12 февраля 2026 года Ubisoft объявит о «заключительном этапе» оптимизации, который должен завершиться к марту и принести экономию в 200 миллионов евро.Игры UbisoftНо самым спорным решением стал полный отказ от удаленной работы. Сотрудникам предписано вернуться к офисной работе с графиком пять дней в неделю. Несколько дней работы из дома в году теперь будут считаться особым пособием, аналогичным отпуску. В Ubisoft настаивают, что личное взаимодействие — ключ к креативности в условиях жёсткой конкуренции на игровом рынке.

«Мы знаем, что личное сотрудничество — ключевой фактор успеха на этом избирательном рынке», — заявила старший вице-президент Мари Софи де Вауберт.

Однако многие аналитики видят в этом шаге «завуалированные увольнения», которые приведут к оттоку талантов, не готовых к ежедневным офисным будням.

Технологическим фундаментом новой модели станет подразделение Core Services, которое займётся общей инфраструктурой, включая игровые движки и, что особенно важно, «генеративный ИИ, ориентированный на геймеров». Хотя конкретное применение этой технологии пока не ясно, Ubisoft делает на неё большую ставку.

Все изменения должны быть внедрены к апрелю 2026 года. Очевидно, что Ubisoft пытается кардинально сменить курс после череды сложных лет.

#ubisoft #гейминг #видеоигры #игровая индустрия
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
Известия: Цены на услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
+
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
Названы системные требования видеоигры Marathon: минимум GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ памяти
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
1
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
11
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
63
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
7
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
4
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
2

Сейчас обсуждают

Китя.
16:37
В ДНС дешевле чем на яме маркете заказывать и потом побреет яма с гарантией еще.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Илья Булавский
16:26
Антикризисный - это комп за 350-400 уе. Не вижу тут ничего антикризисного. Новое+БУ= 400 уе. Вот антикризисный пк. И я уверен на нем поираю почти во все.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Сергей Анатолич
16:24
Скоро придётся стремиться снизить свою зависимость от американских энергоносителей! Придурки!🤣
Европа стремится снизить свою зависимость от американских интернет-технологий
ChatoBOT
16:22
Жёлтая гойзетёнка "СпекулянтЪ", да ещё и ссылающаяся на какой-то источник в Сирии... Умеет же наш ресурсный зашкварк рассмешить почтенную публику.
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
Сергей Анатолич
16:20
67 800! Какая точность! 🤣
Один из банкоматов в Манчестере «завис» на экране логина Windows 7
ChatoBOT
16:19
Наш ресурсный зашкварк вымучил очередную, заморскую, peremogu.
БПЛА MQ-20 Avenger совершил автономный перехват самолёта
Вячеслав Безруков
15:57
Ну если все собирать в магазине на 3 буквы то там все будет втридорога
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дамир Григорьев
15:48
П-позеры, 480 лживых фпс в синг проекте.... А слабо такое сделать в шутанах без задержек конских + где плохая оптимизация?
WCCFTech: NVIDIA заявляет о трехкратном росте FPS в Arknights: Endfield на ПК
DTS
15:42
Дешевле может быть (на данный момент времени), но не лучше. Если было бы лучше, то покупали бы там. Ты не путай себя с государством, у него и у тебя разный уровень и разные цели.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Garthar
15:37
А можно меня поставить подержать этот триллион часок? Я обязательно верну 900 миллиардов..
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter