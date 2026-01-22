При этом компания отменила выход сразу шести видеоигр и перенесла релизы ещё семи проектов

Французский гигант Ubisoft объявил о масштабной реструктуризации, которую внутри компании называют «перезагрузкой». План включает отмену шести игр, перенос ещё семи, масштабные увольнения, полный отказ от удаленной работы и перестройку всей компании вокруг пяти новых творческих подразделений.

UbisoftСамой болезненной потерей для игрового сообщества стал ремейк Prince of Persia: The Sands of Time — долгожданный проект, выход которого ожидали в 2026 году. Вместе с ним отменили пять других, не анонсированных публике проектов. Ещё семь игр, включая, по данным Bloomberg, ремейк Assassin's Creed Black Flag, отправлены на полку для дополнительной работы над качеством.

Сердцем новой стратегии стал отказ от централизованного управления. Ubisoft разделила все свои франшизы между пятью независимыми творческими подразделениями, каждое из которых получит полную свободу и ответственность за свои бренды — от разработки до маркетинга.

Vantage Studios (при поддержке Tencent) забрала ключевые франшизы: Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six. Вторая студия сфокусируется на кооперативных шутерах: The Division, Ghost Recon и Splinter Cell. Третья студия будет заниматься качественными нишевыми играми: For Honor, The Crew, Brawlhalla и Skull & Bones. Четвертое подразделение посвящено фэнтезийным и сюжетным мирам: Prince of Persia, Beyond Good & Evil, Rayman, Anno и Might & Magic. Пятое подразделение займется казуальными и семейными проектами: Just Dance, Uno, Hungry Shark и игры по лицензии Hasbro.

Компания закрыла студии в Галифаксе и Стокгольме, провела сокращения в Abu Dhabi, RedLynx и Massive. 12 февраля 2026 года Ubisoft объявит о «заключительном этапе» оптимизации, который должен завершиться к марту и принести экономию в 200 миллионов евро. Игры UbisoftНо самым спорным решением стал полный отказ от удаленной работы. Сотрудникам предписано вернуться к офисной работе с графиком пять дней в неделю. Несколько дней работы из дома в году теперь будут считаться особым пособием, аналогичным отпуску. В Ubisoft настаивают, что личное взаимодействие — ключ к креативности в условиях жёсткой конкуренции на игровом рынке.

«Мы знаем, что личное сотрудничество — ключевой фактор успеха на этом избирательном рынке», — заявила старший вице-президент Мари Софи де Вауберт.

Однако многие аналитики видят в этом шаге «завуалированные увольнения», которые приведут к оттоку талантов, не готовых к ежедневным офисным будням.

Технологическим фундаментом новой модели станет подразделение Core Services, которое займётся общей инфраструктурой, включая игровые движки и, что особенно важно, «генеративный ИИ, ориентированный на геймеров». Хотя конкретное применение этой технологии пока не ясно, Ubisoft делает на неё большую ставку.

Все изменения должны быть внедрены к апрелю 2026 года. Очевидно, что Ubisoft пытается кардинально сменить курс после череды сложных лет.