Обе видеокарты уже не входят даже в топ-10 рейтинга продаж Amazon США.

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti и AMD Radeon RX 9070 XT начали терять позиции в рейтингах продаж на крупнейших площадках по типу Amazon.

RX 9070 XT и RTX 5070 Ti

Ещё недавно между этими двумя картами шла ожесточённая борьба за первое место в чартах интернет-магазинов. Однако, волна повышения цен и проблемы с доступностью изменили ситуацию. На данный момент ни одна из этих моделей не входит даже в первую десятку самых продаваемых видеокарт на американском Amazon. RX 9070 XT опустилась на 11-ю строчку, а RTX 5070 Ti и вовсе скатилась на 19-ю.

Тренд заметен и в других регионах, хотя и с различиями. Например, на Amazon Канады RX 9070 XT ещё держится в топ-10, но её прямой конкурент от Nvidia находится лишь на 23-м месте. В Великобритании ситуация для обеих карт несколько лучше, но до лидерства им всё равно далеко. Рейтинг продаж Amazon USA

Пальму первенства перехватили более доступные модели. В США сейчас лидирует базовая RTX 5070, которая до сих пор продаётся по рекомендованной цене. Вслед за ней в топе расположились RTX 5060, RTX 5080, RX 9060 XT 16 ГБ и RTX 5060 Ti.

Причины падения популярности флагманов очевидны. Во-первых, их цена постоянно растёт из-за повышенного спроса. RX 9070 XT сейчас в среднем на 100 долларов дороже, чем месяц назад. Во-вторых, возникли серьёзные проблемы с доступностью. Например, RTX 5070 Ti стало практически невозможно найти на американском Amazon. Этому могли поспособствовать слухи о временной приостановке производства со стороны Nvidia.

