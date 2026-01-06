В новую линейку вошли модели RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

На выставке CES 2026 компания PNY анонсировала линейку Dual Slot Slim с тонкими и компактными версиями GeForce RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 формата SFF.

PNY GeForce RTX 50 Dual Slot Slim

Старшая PNY GeForce RTX 5080 16 ГБ Slim оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 с 256-битной шиной. Её габариты составляют 300x150x40 мм. Частота графического ядра в режиме Boost достигает 2617 МГц, а в разогнанной версии — 2730 МГц. Система охлаждения включает два 120-миллиметровых вентилятора. Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 и имеет три выхода DisplayPort и один HDMI.

Модель PNY GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ Slim также получила 16 ГБ памяти GDDR7 на 256-битной шине. Её размеры — 290x150x40 мм. Частота Boost составляет 2452 МГц, а в разогнанном варианте — 2572 МГц. Соответственно карта тоже использует систему охлаждения с двумя вентиляторами 120 мм, интерфейс PCIe 5.0 и порты: три DisplayPort и один HDMI.

PNY GeForce RTX 5070 12 ГБ Slim оснащена 12 ГБ памяти GDDR7 с 192-битной шиной. Её размеры составляют 290x128x40 мм. Частота Boost равна 2512 МГц, а в разогнанной версии доходит до 2587 МГц. Система охлаждения включает два 100-миллиметровых вентилятора. Карта работает через PCI Express 5.0 и имеет три порта DisplayPort и один HDMI.

Все видеокарты серии построены на фирменной системе охлаждения Velocity-X с массивной испарительной камерой и алюминиевой задней пластиной. Несмотря на компактность и максимальную толщину в 40 мм, PNY заявляет о сохранении высокого заводского разгона.

Старт продаж запланирован на февраль 2026 года. Карты поступят в крупные розничные сети в заводской и стандартной версиях, а их цена, как ожидается, будет близка к официальным рекомендованным.