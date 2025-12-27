По информации источника, видеоадаптеры будут расти в цене ближайшие несколько месяцев.

Потребителей по всему миру ожидает масштабный рост цен на видеокарты, который может начаться уже в следующем месяце. Согласно отчёту одного из инсайдеров Board Channels, AMD и Nvidia планируют серию последовательных повышений стоимости своей продукции, начиная с первого квартала 2026 года.

Видеокарты AMD и Nvidia

Как сообщается, первой шаг сделает AMD, подняв отпускные цены для партнёров уже в январе. В феврале к ней присоединится Nvidia, увеличив стоимость чипов для производителей карт. Источник утверждает, что подорожание не будет разовым: цены на GPU будут расти в течение нескольких ближайших месяцев.

Главной причиной называют резкий рост стоимости компонентов, особенно памяти. Модули VRAM и GPU вместе составляют до 80% себестоимости карты. На фоне стремительного подорожания DRAM, цены на которую, по данным, выросли в 3–4 раза, производители GPU вынуждены менять политику.

Ситуацию усугубляет текущее состояние модельных рядов. У AMD большинство карт прошлого поколения сняты с производства, а новая линейка RDNA 4 (RX 9000) ограничена. Nvidia активно продвигает флагманские RTX 5000. Это делает рынок уязвимым к колебаниям в цепочке поставок.

Окончательное решение о розничном повышении — за брендами-сборщиками. Однако, получая более дорогие компоненты, они, скорее всего, будут вынуждены быстро передать рост издержек покупателю. Как отмечается, некоторые вендоры уже продают RTX 5000 с наценкой, и вскоре RTX 5090 может приблизиться к отметке в 5000 долларов. Аналогичная динамика ожидает и карты AMD RX 9000. Начало 2026 года, вероятно, станет периодом новой волны удорожания игрового «железа».

