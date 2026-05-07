Электробусные парки столицы продолжают расширяться.

Согласно плану, в Москве в обозримой перспективе не останется общественного транспорта, работающего на двигателях внутреннего сгорания, а все пассажироперевозки лягут на плечи метрополитена, трамваев и элекробусов. Для реализации этой задачи необходимо выпускать сотни электробусов ежегодно, и вот, как сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, до 2027 года КАМАЗ поставит Москве, а если быть точнее, то ГУП «Мосгортранс», 700 единиц крупных электробусов поколения А5.

По словам Чемезова, контракт на их поставку уже подписан, а сами электробусы А5 имеют запас хода на полной зарядке тяговой батареи в 110 километров. Ключевой элемент электробуса — тяговая батарея — добавил глава «Ростеха», производится на предприятиях госкорпорации «Росатом».