Тестовый ПК оснастили процессором Ryzen 7 9800X3D.

Целый ряд геймеров не спешит с покупкой современных видеокарт, которые за последние несколько месяцев заметно подорожали в связи с кризисом на рынке, и предпочитают модели прошлых поколений, одну из которых протестировал эксперт YouTube-канала Tech YES City.

Для своих тестов он использовал видеокарту GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ, дебютировавшую в 2017 году, которая работала совместно с современным процессором Ryzen 7 9800X3D и добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

Heroes of Might and Magic: Olden Era (4K, высокое качество графики) – 83 fps/52 fps

Windrose (1080p, низкое качество) – 62 fps/40 fps

Windrose (1080p, низкое качество, FSR 3 Balanced) – 90 fps/63 fps

Windrose (1080p, низкое качество, TSR 50%) – 97 fps/70 fps

Counter-Strike 2 (1080p, низкое качество) – 384 fps/194 fps

Counter-Strike 2 (1080p, среднее качество) – 340 fps/132 fps

Counter-Strike 2 (1080p, высокое качество) – 241 fps/94 fps

Fortnite (1080p, низкое качество, дальность прорисовки Epic) – 199 fps/107 fps

Fortnite (1080p, среднее качество) – 126 fps/85 fps

Fortnite (1080p, высокое качество) – 81 fps/51 fps

ARC Raiders (1080p, низкое качество, FSR 3 Balanced) – 135 fps/111 fps

ARC Raiders (1080p, низкое качество) – 127 fps/107 fps

ARC Raiders (1080p, среднее качество) – 96 fps/81 fps

ARC Raiders (1080p, высокое качество) – 78 fps/65 fps

Marvel Rivals (1080p, самое низкое качество, FSR 3 Balanced) – 99 fps/71 fps

Marvel Rivals (1080p, самое низкое качество) – 89 fps/24 fps

Marvel Rivals (1080p, низкое качество) – 42 fps/29 fps

В целом, в большинстве представленных игр GTX 1070 Ti в паре с Ryzen 7 9800X3D демонстрирует высокие показатели частоты кадров, за исключением Marvel Rivals, где были заметны существенные просадки fps, но благодаря включению FSR 3 это удалось исправить. Кроме того, эксперт сравнил GTX 1070 Ti с ранее протестированной RX 5500 XT — модель Nvidia обошла видеокарту AMD по средней частоте кадров/1% low на 27 %/14 %.