Asus начала продажи в Китае игрового ноутбука Tianxuan 7 Pro Max с 18-дюймовым экраном. Модель получила процессор AMD Ryzen 9 9955HX и графику Nvidia RTX 50-й серии.

Компания Asus расширила линейку игровых ноутбуков новой моделью с большим экраном. Новинка предназначена для тех, кто ищет мобильную замену настольному компьютеру.

Внутри установлен процессор AMD Ryzen 9 9955HX с 16 ядрами и 32 потоками. Покупатель может выбрать один из трёх вариантов видеокарты: RTX 5060, RTX 5070 или RTX 5070 Ti. В зависимости от конфигурации ноутбук под нагрузкой потребляет до 205 ватт. Два вентилятора с лопастями толщиной 0,1 мм отводят тепло от процессора и видеокарты.

Экран имеет разрешение 2560 на 1600 пикселей и частоту обновления 300 герц. Время отклика матрицы — 3 миллисекунды. Панель покрывает 100% цветового пространства DCI-P3, выдает яркость 500 нит и поддерживает технологию Nvidia G-Sync. Asus добавила антибликовое покрытие.

Базовая версия получила 16 гигабайт оперативной памяти. Дорогие конфигурации предлагают 32 гигабайта DDR5-5600 с двухканальным режимом. Твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe во всех моделях имеет объем 1 терабайт. Пользователь может расширить память и хранилище самостоятельно: на плате есть два слота для оперативки и два разъема M.2.

Ноутбук весит 2,8 килограмма при толщине 1,89 сантиметра. Корпус отличается асимметричным дизайном с шарниром, позволяющим открывать и закрывать ноутбук на 180о. Аккумулятор на 90 ватт-часов поддерживает быструю зарядку: за 30 минут устройство восполняет около 50 процентов энергии. Также возможна зарядка через USB-C мощностью 100 ватт.

На левой стороне корпуса находятся разъем Ethernet, порт HDMI 2.1, два USB-C на 10 гигабит в секунду с поддержкой DisplayPort 2.1, один USB-A на 10 гигабит и 3,5-миллиметровый аудиовыход. Справа добавили еще два порта USB-A. В комплекте идут RGB-клавиатура с ходом клавиш 1,7 мм, веб-камера 1080p с ИК-подсветкой для Windows Hello и поддержка Dolby Atmos.