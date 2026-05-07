Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Asus начала продажи в Китае игрового ноутбука Tianxuan 7 Pro Max с 18-дюймовым экраном. Модель получила процессор AMD Ryzen 9 9955HX и графику Nvidia RTX 50-й серии.

Компания Asus расширила линейку игровых ноутбуков новой моделью с большим экраном. Новинка предназначена для тех, кто ищет мобильную замену настольному компьютеру. 

Изображение: GizmoChina 

Внутри установлен процессор AMD Ryzen 9 9955HX с 16 ядрами и 32 потоками. Покупатель может выбрать один из трёх вариантов видеокарты: RTX 5060, RTX 5070 или RTX 5070 Ti. В зависимости от конфигурации ноутбук под нагрузкой потребляет до 205 ватт. Два вентилятора с лопастями толщиной 0,1 мм отводят тепло от процессора и видеокарты.

Экран имеет разрешение 2560 на 1600 пикселей и частоту обновления 300 герц. Время отклика матрицы — 3 миллисекунды. Панель покрывает 100% цветового пространства DCI-P3, выдает яркость 500 нит и поддерживает технологию Nvidia G-Sync. Asus добавила антибликовое покрытие.

Изображение: GizmoChina 

Базовая версия получила 16 гигабайт оперативной памяти. Дорогие конфигурации предлагают 32 гигабайта DDR5-5600 с двухканальным режимом. Твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe во всех моделях имеет объем 1 терабайт. Пользователь может расширить память и хранилище самостоятельно: на плате есть два слота для оперативки и два разъема M.2.

Ноутбук весит 2,8 килограмма при толщине 1,89 сантиметра. Корпус отличается асимметричным дизайном с шарниром, позволяющим открывать и закрывать ноутбук на 180о. Аккумулятор на 90 ватт-часов поддерживает быструю зарядку: за 30 минут устройство восполняет около 50 процентов энергии. Также возможна зарядка через USB-C мощностью 100 ватт.  

На левой стороне корпуса находятся разъем Ethernet, порт HDMI 2.1, два USB-C на 10 гигабит в секунду с поддержкой DisplayPort 2.1, один USB-A на 10 гигабит и 3,5-миллиметровый аудиовыход. Справа добавили еще два порта USB-A. В комплекте идут RGB-клавиатура с ходом клавиш 1,7 мм, веб-камера 1080p с ИК-подсветкой для Windows Hello и поддержка Dolby Atmos.

#asus #игровой ноутбук #nvidia rtx 5070 ti #amd ryzen 9 9955hx #tianxuan 7 pro max
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
В России создадут «медиапатрули» и кибердружины для защиты детей от деструктивного контента
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter