Компания заключила с Sony внесудебное соглашение, опасаясь проиграть судебное дело об авторских правах.

Проект Light of Motiram от Tencent, с момента своего анонса в 2024 году вызывавший споры из-за поразительного сходства с Horizon Zero Dawn, официально прекратил своё существование. Это стало результатом конфиденциального соглашения с Sony, разрешившего судебный спор об авторских правах.

Игра позиционировалась как кроссплатформенный проект для ПК, PS5 и мобильных устройств с открытым миром проект. Однако, через некоторое время после анонса она была раскритикована как откровенный клон франшизы от Guerrilla Games. Причиной стали узнаваемые элементы: мир после катастрофы, населённый механическими существами, напоминающими животных, и главная героиня — практически двойник рыжеволосой Элой.

В июле 2025 года Sony Interactive Entertainment подала судебный иск, назвав проект Tencent «рабским клоном» своей интеллектуальной собственности. Tencent попыталась оспорить иск, указывая, что сама франшиза Horizon в начале разработки критиковалась за сходство с игрой Enslaved: Odyssey to the West. Однако э, суд встал на сторону Sony и наложил временный запрет на продвижение Light of Motiram.

Исход дела стал ясен, когда страница игры полностью исчезла из цифрового магазина Steam. База данных SteamDB подтвердила статус «снято с производств». По данным журналистов, стороны заключили внесудебное конфиденциальное соглашение. Официальный комментарий Sony гласил, что стороны урегулировали вопрос и «надеются на дальнейшее сотрудничество». На деле это означает прекращение разработки спорного проекта.