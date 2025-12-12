Также геймеры получат новых монстров, оружие и массу другого контента

С момента релиза Monster Hunter Wilds столкнулась с критикой за изначально низкую сложность и, что более важно, за существенные проблемы с производительностью на ПК и консолях. Если с балансом сложности, команда разработчиков успешно боролась через бесплатные обновления, добавляя более грозных монстров, то технические недостатки игры до сих пор мешали многим пользователям.

Monster Hunter Wilds

Кажется, переломный момент наступит уже 16 декабря с выходом крупного обновления версии 1.0.4.00. Согласно официальному анонсу, его главной целью станет глубокая оптимизация работы процессора и видеокарты на всех типах оборудования. Новый патч обещает распределение кадров и снижение нагрузки, исключение ненужных вычислений и свыше 100 различных улучшений, которые затронут, монстров, спутников, NPC, интерфейс и множество других систем. Также CAPCOM уже анонсировала, что в январе выйдет отдельное обновление, сфокусированное на ПК, а дальнейшие улучшения оптимизации продолжатся в феврале.

Помимо технических исправлений,обновление принесёт новый контент: легендарного монстра Гогмазиоса, усиленных версий существующих чудовищ, в том числе Раталоса, бродящего по локациям для охотников 100-го ранга, балансную настройку всего арсенала оружия и новую платную косметику. Если обновление выполнит свои обещания, к концу декабря Monster Hunter Wilds может предстать в кардинально улучшенном состоянии. Как выразился продюсер игры Юя Токуда, это даст шанс вернуться в игру тем, кого оттолкнули технические проблемы.