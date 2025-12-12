С момента релиза Monster Hunter Wilds столкнулась с критикой за изначально низкую сложность и, что более важно, за существенные проблемы с производительностью на ПК и консолях. Если с балансом сложности, команда разработчиков успешно боролась через бесплатные обновления, добавляя более грозных монстров, то технические недостатки игры до сих пор мешали многим пользователям.
Кажется, переломный момент наступит уже 16 декабря с выходом крупного обновления версии 1.0.4.00. Согласно официальному анонсу, его главной целью станет глубокая оптимизация работы процессора и видеокарты на всех типах оборудования. Новый патч обещает распределение кадров и снижение нагрузки, исключение ненужных вычислений и свыше 100 различных улучшений, которые затронут, монстров, спутников, NPC, интерфейс и множество других систем. Также CAPCOM уже анонсировала, что в январе выйдет отдельное обновление, сфокусированное на ПК, а дальнейшие улучшения оптимизации продолжатся в феврале.
Помимо технических исправлений,обновление принесёт новый контент: легендарного монстра Гогмазиоса, усиленных версий существующих чудовищ, в том числе Раталоса, бродящего по локациям для охотников 100-го ранга, балансную настройку всего арсенала оружия и новую платную косметику. Если обновление выполнит свои обещания, к концу декабря Monster Hunter Wilds может предстать в кардинально улучшенном состоянии. Как выразился продюсер игры Юя Токуда, это даст шанс вернуться в игру тем, кого оттолкнули технические проблемы.