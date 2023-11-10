Четырехминутный трейлер содержит геймплейные кадры, также в нем показана возможность переключения камеры.





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Разработка фанатского ремейка первой части Resident Evil продолжается. Проект создается на движке Unreal Engine 5 небольшой командой разработчиков. В основе этой игры лежит не оригинальная Resident Evil 1996 года, а старый ремейк выпущенный в 2002 году эксклюзивно для Nintendo GameCube (в 2015 году игра была портирована на ПК и консоли PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One).

Одной из ключевых особенностей ремейка на Unreal Engine 5 является выбор свободной камеры от третьего лица или фиксированной как в оригинале. Эта особенность показана в четырех минутном трейлере который совсем недавно появился на Youtube-канале RE Biohazard.













У проекта пока нет даты релиза. Возможно команда разработчиков создает его в качестве портфолио и не рассчитывает на релиз полной версии. Также есть вероятность, что компания Capcom закроет разработку этого ремейка. Не так давно был анонсирован другой подобный проект на движке Unity, его особенностью был вид от первого лица, но Capcom запретили фанатам дальнейшую разработку.

Возможно у японской компании есть какие-то планы относительно первой части Resident Evil. В 2015 году Capcom попросили команду фанатов о прекращении разработки Resident Evil 2 Reborn (ремейк второй части на движке Unreal Engine 4), а в 2018 году на выставке Е3 состоялся анонс официального ремейка Resident Evil 2.

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Подводя итоги, можно сказать, что в любом случае стоит ожидать новостей относительно этого ремейка. Возможно это будет новый трейлер, а возможно новость о закрытии проекта.