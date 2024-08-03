Windows 11 предлагает разнообразные функции, созданные для улучшения вашей продуктивности, стимулирования креативности и общего опыта взаимодействия с компьютером. Несмотря на то что многие из них широко известны, есть и малоизвестные, которые часто остаются незамеченными большинством пользователей.

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В этом руководстве я расскажу о некоторых менее известных, но весьма полезных функциях, которые помогут вам использовать операционную систему на полную мощность. Вы откроете для себя усовершенствованный буфер обмена, который позволяет синхронизировать содержимое между устройствами, а также инструменты для письма, о которых, возможно, вы уже забыли. Также я представлю новшества в области безопасности и функции, которые сделают вашу работу проще, например, опцию «Завершить задачу».

1. История буфера обмена

Хотя возможность вырезать (и копировать) текст и изображения существует давно, ваш возможности были ограничены, так как можно было хранить только один элемент контента за раз, и не было интерфейса для удобного просмотра буфера обмена.

Однако история буфера обмена предлагает совершенно новый подход к этой функции. Она позволяет загружать несколько фрагментов данных одновременно и предоставляет интерфейс для просмотра всех сохраненных элементов, что облегчает выбор нужного элемента для вставки. Более того, есть возможность закреплять те фрагменты, которые вы используете чаще всего.

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Эта функция также интегрирована с вашей учетной записью Microsoft, что позволяет синхронизировать содержимое буфера обмена на различных устройствах.

Чтобы воспользоваться функцией истории буфера обмена в Windows 11, следуйте этим шагам:

1. Откройте раздел «Настройки».

2. Перейдите в меню «Система».

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3. Найдите и выберите страницу «Буфер обмена» справа.

4. Активируйте переключатель для функции «История буфера обмена».

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5. При желании активируйте переключатель для функции «История буфера обмена на различных устройствах».

6. Определитесь с вариантом синхронизации текста — автоматическим или ручным — на всех ваших устройствах.

После того как вы завершите эти действия, вы сможете, как обычно, копировать или вырезать текст и изображения, используя сочетания клавиш «Ctrl + C» и «Ctrl + X», либо воспользоваться вариантами «Копировать» или «Вырезать» в контекстном меню. Затем просто нажмите «клавишу Windows + V», чтобы открыть интерфейс буфера обмена.

В этом интерфейсе вы сможете выбрать недавние копии для вставки в ваше приложение, а также закреплять элементы, чтобы иметь возможность повторно использовать нужный контент.

2. Живые субтитры

Live Captions — это функция доступности, позволяющая создавать субтитры в реальном времени практически из любого аудиоконтента, включая видеоролики в сети. Это дает возможность каждому лучше понимать аудио, так как субтитры помогают воспринимать устный контент.

Чтобы активировать Live Captions в Windows 11, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в меню «Настройки».

2. Выберите раздел «Специальные возможности».

3. Нажмите на вкладку «Субтитры» справа.

4. Активируйте переключатель для функции «Живые субтитры».

Важно учесть: при первом использовании функции может потребоваться загрузка дополнительного пакета.

5. Нажмите на иконку «Настройки» (в виде шестеренки), чтобы открыть меню и настроить размещение, язык, стиль и фильтры субтитров. (Необязательно)

По завершении этих шагов субтитры будут отображаться внизу экрана. Вы можете попробовать эту функцию с любым аудиоконтентом, включая видео на YouTube, хотя стоит отметить, что данная платформа также предлагает свои собственные субтитры.

3. Голосовой доступ

"Голосовой доступ" - это удобная функция для людей с ограниченными возможностями, которая позволяет управлять вашим компьютером исключительно с помощью голоса. Она использует встроенное программное обеспечение распознавания речи на вашем устройстве и не требует подключения к Интернету.

Чтобы активировать "Голосовой доступ" в Windows 11, следуйте этим шагам:

1. Откройте меню «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Специальные возможности».

3. Выберите страницу «Речь» на правой панели.

4. Активируйте переключатель для голосового доступа.

5. (По желанию) Установите галочку на опции «Запустить голосовой доступ до входа в систему на компьютере».

6. (По желанию) Установите галочку на опции «Запустить голосовой доступ после входа в систему на компьютере».

После выполнения этих шагов у вас будет возможность управлять функцией «Голосовой доступ» с помощью команды или нажав на иконку «микрофон» в верхнем левом углу.

Эта функция предлагает множество команд, поэтому настоятельно рекомендую ознакомиться с приложением «Команды голосового доступа», чтобы узнать больше о доступных вам командах. Вы можете начать с команды «Пробуждение голосового доступа», чтобы активировать функцию прослушивания, а использовать команду «Сон голосового доступа» – чтобы отключить её. Кроме того, если вы хотите узнать, какие команды доступны, просто скажите: «Что я могу сказать?».

4. Фокусировка внимания

Фокусировка внимания - это инструмент, созданный для того, чтобы помочь вам сосредоточиться на конкретных задачах, минимизируя отвлекающие факторы, включая уведомления на значках, всплывающие сообщения и мигающие приложения на панели задач. Также данная функция интегрируется с приложением «Часы» для установки таймера и с Microsoft To Do для управления задачами.

Если вы хотите начать использовать сеансы Фокусировки внимания, выполните следующие шаги:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Система».

3. Выберите страницу «Фокусировка внимания» в правой части экрана.

4. Настройте продолжительность сеанса, используя параметр «Длительность сеанса».

5. Затем нажмите на кнопку «Начать сеанс фокусировки».

После того как вы завершите все шаги, начнется сеанс, и на вашем экране появится упрощенная версия приложения «Часы».

Следует учитывать, что в разделе «Фокус» вы можете управлять функциями, которые будут активированы во время сеанса, чтобы помочь вам оставаться сосредоточенным. Например, по умолчанию активируется таймер на экране, скрываются значки и мигающие уведомления, а также включается режим «Не беспокоить».

Если вам нужно изменить какие-либо параметры, вы всегда можете нажать кнопку «Вернуться в полноэкранный режим» в приложении «Часы».

На странице «Сеансы фокусировки» приложения «Часы» у вас есть возможность подключить Microsoft To Do и выбрать задачу, над которой вы хотите работать в течение своего сеанса.

Кроме того, если вы являетесь пользователем Spotify, у вас есть возможность интегрировать его с этой функцией, чтобы начать сеанс с музыкой. Если у вас ещё нет приложения Spotify, просто нажмите кнопку «Установить», чтобы загрузить его на свой компьютер. Не забудьте также подключить свою учетную запись.

5. Цвет указателя мыши

Если вы продолжаете использовать белый указатель мыши, имейте в виду, что Windows 11 предлагает функцию, позволяющую изменить цветовую схему, чтобы вам стало проще распознавать мышь на экране.

Чтобы изменить цвет указателя, выполните следующие шаги:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Специальные возможности».

3. Нажмите на страницу «Указатель мыши и сенсорный экран» справа.

4. Нажмите на опцию «Пользовательский» в настройках «Стиля указателя мыши».

5. Затем выберите желаемую цветовую схему для вашего указателя.

Рекомендация: вы также можете выбрать стили «Черный» и «Инвертированный» в этой настройке.

6. Если хотите, вы можете нажать на «Выбрать другой цвет», чтобы создать собственный оттенок.

После выполнения этих действий новая цветовая схема будет применена как к указателю мыши, так и к текстовому курсору.

6. Цвет текстового курсора

Если вы сталкиваетесь с трудностями в поиске текстового курсора на экране, есть возможность воспользоваться индикатором текстового курсора, который поможет выделить его в области текста.

Для активации индикатора курсора выполните следующие шаги:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Доступность».

3. Нажмите на вкладку «Текстовый курсор» справа.

4. Активируйте переключатель «Индикатор текстового курсора».

5. Выберите подходящую цветовую схему для курсора.

6. При желании вы можете воспользоваться ползунком «Размер», чтобы изменить его величину.

7. Также есть возможность нажать «Выбрать другой цвет», чтобы создать индивидуальный оттенок.

После выполнения этих действий индикатор поможет вам легче находить курсор при щелчке по текстовому полю или в приложении.

7. Случайный MAC-адрес

Если у вас имеется ноутбук или планшет, то даже без подключения к беспроводной сети ваше устройство продолжит транслировать сигнал для обнаружения доступных сетей поблизости. Однако проблема заключается в том, что сетевой адаптер будет передавать адрес управления доступом к среде (MAC), что может позволить злоумышленникам или службам отслеживать ваше местоположение, особенно когда вы используете публичные сети.

Чтобы защитить себя, вы можете воспользоваться функцией случайного MAC-адреса, которая создает случайные аппаратные адреса, не давая возможности отследить ваш настоящий MAC-адрес и усложняя отслеживание вашего устройства.

Для активации функции случайного MAC-адреса при подключении к Wi-Fi, следуйте этим инструкциям:

1. Запустите «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Сеть и Интернет».

3. Затем выберите раздел Wi-Fi, расположенный справа.

4. Активируйте переключатель «Случайные аппаратные адреса» (если такая опция доступна).

Когда вы завершите указанные действия, беспроводной адаптер начнет обеспечивать вашу конфиденциальность, присваивая случайные MAC-адреса, что усложнит отслеживание местоположения вашего устройства.

Если такой функции нет, значит, ваш сетевой адаптер не поддерживает ее.

8. Мобильная точка доступа

В Windows 11 существует возможность делиться своим интернет-соединением с другими устройствами, используя функцию мобильной точки доступа, и для этого не требуются дополнительные приложения.

Чтобы настроить Wi-Fi точку доступа в Windows 11 для обмена интернетом с другими устройствами, следуйте этим шагам:

1. Запустите «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Сеть и Интернет».

3. Выберите «Мобильная точка доступа» на правой панели.

4. Выберите сетевой адаптер, который уже подключен к Интернету, для использования в настройках «Поделиться моим подключением к Интернету» (если такая опция доступна).

5. Далее в разделе «Поделиться» установите параметр Wi-Fi. Чтобы начать делиться интернетом, активируйте переключатель «Мобильная точка доступа».

6. Затем нажмите на пункт «Свойства».

7. (Этот шаг необязателен) Нажмите на кнопку «Изменить».

8. Подтвердите новое название для вашей мобильной точки доступа.

9. Также установите новый пароль, который другие устройства смогут использовать для подключения к нему.

10. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Как только все шаги будут завершены, передайте сетевое имя и пароль тем устройствам, которые хотите подключить к Интернету через ваш компьютер.

9. Ночной свет

Ночной свет — это функция в Windows 11, предназначенная для уменьшения нагрузки на глаза и облегчения засыпания после долгих ночных часов, проведенных за компьютером.

Чтобы активировать данную опцию, следуйте инструкциям:

1. Откройте раздел «Параметры».

2. Перейдите в пункт «Система».

3. Затем выберите страницу «Дисплей» с правой стороны.

4. Чтобы активировать функцию «Ночной свет», просто переведите переключатель в положение «Включено» в разделе «Яркость и цвет».

5. (Необязательно) Перейдите на страницу «Ночной свет» справа.

6. С помощью ползунка вы сможете настроить уровень интенсивности.

7. Чтобы установить расписание работы функции, активируйте переключатель «Запланировать ночной свет».

После того как вы завершите эти действия, на экране появятся теплые оттенки, что поможет снизить нагрузку на глаза во время работы ночью.

10. Найти мое устройство

Windows 11 предлагает полезную функцию, позволяющую отслеживать ваш компьютер в случае утраты или кражи. Эта опция, по умолчанию отключенная, может быть активирована, и тогда система будет периодически отправлять информацию о местоположении устройства в вашу учетную запись Microsoft. Если вы потеряете свое устройство, вам будет доступно последнее известное местоположение через вашу учетную запись Microsoft, к которой можно подключиться с другого компьютера.

Чтобы активировать функцию «Найти мое устройство», выполните следующие шаги:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».

3. Выберите страницу «Найти мое устройство» в категории «Безопасность».

Важно помнить, что для корректного функционирования этой опции требуется активировать местоположение. Вы можете проверить, включена ли функция, в разделе «Настройки» > «Местоположение», где также можно активировать «Службы определения местоположения».

4. Активируйте переключатель для функции «Найти мое устройство».

После того как вы завершите указанные шаги, система отправит предварительное местоположение вашего компьютера в вашу учетную запись Microsoft. Чтобы найти и отследить свои устройства, зайдите на вкладку «Устройства» в вашей учетной записи Microsoft. Вам нужно будет выбрать интересующее вас устройство и нажать кнопку «Найти мое устройство».

11. Разгруппировать приложения на панели задач

В Windows 11 у вас есть возможность отменить группировку приложений и показывать их ярлыки на панели задач вместо того, чтобы объединять все экземпляры одного приложения.

Для того чтобы разгруппировать приложения и отобразить их ярлыки на панели задач, следуйте этим шагам:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Персонализация».

3. Выберите страницу «Панель задач» справа.

4. Кликните на опцию «Настройки поведения панели задач».

5. Затем выберите значение «Никогда» для настройки «Объединять кнопки панели задач и скрывать метки».

6. Необязательно, но вы можете установить значение «Никогда» для настройки «Объединить кнопки панели задач и скрывать метки для остальных панелей задач».

После выполнения этих действий запущенные приложения будут отображаться с ярлыками, и каждый экземпляр приложения станет представлен отдельным элементом на панели задач.

12. Многоязычные текстовые предложения

Если вы владеете несколькими языками, у вас есть возможность настроить систему так, чтобы текстовые подсказки отображались в соответствии с вашими языковыми предпочтениями.

Для активации многоязычных текстовых предложений в Windows 11 следуйте данным шагам:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Время и язык».

3. На правой странице выберите «Ввод».

4. Активируйте переключатель «Отображать текстовые предложения при печати на физической клавиатуре».

5. Затем включите опцию «Многоязычные текстовые предложения».

После завершения этих действий текстовые предложения начнут появляться, когда вы вводите текст в приложениях, таких как Microsoft Word или Teams.

Если вам нужно вставить предложение, выделите слово с помощью мыши, коснитесь его или используйте стрелки влево, вправо и вверх.

13. Автоматическое исправление неправильно написанных слов

В Windows 11 есть возможность автоматически исправлять и подчеркивать опечатки в процессе ввода текста, что способствуют улучшению ваших навыков написания.

Чтобы активировать функцию автоисправления (а также выделения) ошибок в тексте, следуйте этим шагам:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Время и язык».

3. Нажмите на страницу «Ввод» справа.

4. Активируйте переключатель для функции «Автокоррекция ошибочно написанных слов».

5. (Опционально) Активируйте переключатель для функции «Подсветка слов с ошибками».

После выполнения этих действий, исходя из вашего выбора настроек, Windows 11 будет исправлять опечатки и выделять те слова, которые не удалось исправить.

14. Завершить задачу

В Windows 11 доступна функция «Завершить задачу», которая позволяет легко закрывать неоткликающиеся приложения прямо из панели задач, не прибегая к диспетчеру задач. Хотя она изначально создана для разработчиков, этот инструмент будет полезен каждому пользователю, так как заморозка приложений может произойти с любым в любое время.

Чтобы активировать функцию «Завершить задачу» в Windows 11, выполните следующие шаги:

1. Откройте «Настройки».

2. Выберите раздел «Система».

3. Перейдите на вкладку «Для разработчиков» справа.

4. Активируйте переключатель для функции «Завершить задачу».

После того как вы выполните указанные действия, в случае возникновения ситуации, когда приложение не реагирует, можно щелкнуть правой кнопкой мыши на его значке в панели задач и выбрать опцию «Завершить задачу», чтобы остановить его процессы.

Необходимо помнить, что принудительное закрытие приложения приведет к потере всего не сохраненного прогресса, который вы не успели сохранить перед тем, как оно перестало отвечать.

15. Тряска окна заголовка

В Windows 10 и более ранних версиях вы могли захватить и встряхнуть строку заголовка окна, чтобы свернуть все остальные открытые окна. Однако в Windows 11 Microsoft сделала эту функцию необязательной, и многие пользователи могут не помнить о ней.

Чтобы включить возможность использования строки заголовка окна в Windows 11, следуйте этим шагам:

1. Откройте меню «Параметры».

2. Выберите раздел «Система».

3. Перейдите на страницу «Многозадачность» справа.

4. Активируйте переключатель, отвечающий за «Общий доступ к строке заголовка окна».

После того как вы выполните эти действия, если у вас открыто несколько окон, вы сможете схватить и встряхнуть строку заголовка того окна, которое хотите активировать, при этом все остальные окна будут свернуты.

16. Динамическая частота обновления

Если у вас есть устройство с монитором, который поддерживает настройки высокой частоты обновления, вы можете воспользоваться функцией «Динамическая частота обновления» (DRR). Эта функция позволяет изменять частоту обновления экрана, чтобы оптимизировать расход энергии, в зависимости от отображаемого контента.

Для использования этой функции требуется соответствующее оборудование, то есть она доступна только на дисплеях с переменной частотой обновления (VRR) и частотой не менее 120 Гц.

Чтобы активировать динамическую частоту обновления в Windows 11, следуйте данным шагам:

1. Откройте меню «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Система».

3. Выберите страницу «Дисплей», расположенную справа.

4. В разделе «Сопутствующие настройки» выберите опцию «Дополнительные настройки отображения».

5. В параметрах «Выберите частоту обновления» выберите вариант «Динамический».

По завершении этих действий система будет автоматически регулировать частоту обновления в зависимости от вашей работы.

Однако стоит учесть, что при использовании этой функции вам, возможно, придется пожертвовать качеством изображения для того, чтобы сэкономить энергию и продлить время автономной работы батареи.

17. Управление графическим процессором по умолчанию для каждого приложения

В современном мире большинство устройств, особенно ноутбуков, оснащено не одной, а сразу несколькими видеокартами. Обычно в таких системах можно встретить интегрированную видеокарту с невысокой мощностью в сочетании с более производительным дискретным видеооборудованием. Хотя система способна самостоятельно определять, какую из видеокарт использовать для приложений или игр, у вас есть возможность задать видеокарту по умолчанию для каждого конкретного приложения или игры.

Чтобы настроить параметры видеокарт в Windows 11, выполните следующие шаги:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Система».

3. Выберите страницу «Дисплей» справа.

4. Кликните на опцию «Графика» в разделе «Связанные параметры».

5. Кликните на игру или приложение, чтобы открыть их настройки.

6. После этого нажмите кнопку «Параметры».

7. Выберите нужную графическую карту: «Энергосбережение» или «Высокая производительность».

8. Затем нажмите кнопку «Сохранить».

После того как вы выполните указанные шаги, ваша система начнёт запускать приложение с выбранной видеокартой.

Учтите, что настройки, установленные в Windows, будут иметь приоритет над параметрами в других приложениях, таких как панели управления AMD и NVidia. Несмотря на возможность ручной корректировки настроек, система может по-прежнему самостоятельно определять, какую видеокарту использовать в зависимости от конкретного приложения.

18. Автоматическая установка времени и часового пояса

Если вам постоянно приходится настраивать время или вы часто бываете в регионах с другими часовыми поясами, в Windows 11 есть функции, которые позволяют автоматически регулировать не только текущее время, но и часовой пояс.

Для того чтобы включить автоматическую настройку времени в Windows 11, выполните следующие шаги:

1. Откройте «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Время и язык».

3. Выберите страницу «Дата и время» в правой части экрана.

4. Активируйте настройку «Автоматическая установка часового пояса».

5. Также включите опцию «Автоматическая установка времени».

6. Для немедленного обновления времени нажмите на кнопку «Синхронизировать сейчас».

После выполнения этих действий система автоматически установит актуальное время и часовой пояс.

Стоит отметить, что если проблема с синхронизацией времени сохраняется, это может быть связано, помимо прочего, с неисправностью батареи в прошивке.

19. Ключи доступа

В Windows 11 функция «Ключи доступа» представляет собой механизм безопасности, позволяющий создавать и хранить токен для конкретного веб-приложения или службы, используя Windows Hello. Когда вы создаете ключ доступа в приложении или сервисе, он автоматически сохраняется на вашем устройстве. При следующем входе в систему вы сможете аутентифицироваться, используя PIN-код, распознавание лица или отпечаток пальца через Windows Hello, без необходимости вводить пароль повторно.

Следует отметить, что ключ доступа является уникальным для каждого устройства. То есть, если вы хотите воспользоваться этой функцией на другом устройстве, вам потребуется создать новый ключ. Тем не менее, вы всегда можете получить доступ к своей учетной записи, используя пароль, даже если у вас имеется ключ доступа.

Эта технология делает доступ к приложениям и службам более удобным, позволяя обходиться без паролей и значительно снижающим вероятность кражи ваших учетных данных со стороны злоумышленников.

Чтобы создать ключ доступа в Windows 11, сначала убедитесь, что у вас есть поддерживаемое приложение или служба, такие как Google, а также совместимый веб-браузер, например, Chrome или Edge. После этого выполните следующие шаги:

1. Откройте веб-браузер Chrome или Edge.

2. Перейдите на страницу своей учетной записи Google.

3. Войдите в систему, используя свои данные (если это необходимо).

4. На левой панели навигации нажмите на раздел «Безопасность».

5. В разделе «Как вы входите в Google» выберите «Ключи доступа и ключи безопасности».

6. Убедитесь в корректности информации о вашей учетной записи.

7. Затем просто нажмите на кнопку «Создать пароль».

8. Подтвердите свою учетную запись с помощью Windows Hello.

Обратите внимание: возможно, вам потребуется ввести свои учетные данные несколько раз.

9. Затем нажмите кнопку ОК.

10. Нажмите на кнопку «Готово».

После завершения этих шагов Windows сохранит ваш ключ доступа на устройстве, и в следующий раз, когда вам понадобится войти в систему, вы сможете воспользоваться Windows Hello для аутентификации.

Чтобы просмотреть и удалить ключи доступа в Windows 11, перейдите в «Параметры», затем выберите «Учетные записи» и найдите раздел «Ключи доступа». Там вы можете ознакомиться со своими учетными записями или воспользоваться меню рядом с нужной учетной записью, чтобы удалить ключ доступа.

20. Динамическая блокировка

Dynamic Lock — это функция безопасности, которая обеспечивает автоматическую блокировку вашего компьютера, когда вы покидаете помещение. В Windows 11 она использует технологии бесконтактного подключения по Bluetooth, такие как ваши телефон или умные часы. Если вы отходите от компьютера на определенное расстояние более 30 секунд, учетная запись автоматически блокируется.

Чтобы активировать Dynamic Lock в Windows 11, выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел «Параметры».

2. Выберите пункт «Bluetooth и устройства».

3. Нажмите на кнопку «Добавить устройство».

4. Выберите вариант с Bluetooth.

5. Активируйте Bluetooth на том устройстве, которое планируете подключить.

6. Затем выберите его из доступного списка.

7. Продолжайте следовать указаниям, появляющимся на экране, чтобы закончить процесс сопряжения.

8. Затем нажмите на «Учетные записи».

9. Справа выберите раздел «Параметры входа».

10. В блоке «Дополнительные параметры» найдите «Динамическая блокировка».

11. Установите галочку рядом с опцией «Разрешить Windows автоматически блокировать устройство при отсутствии вас».

После того как вы завершите эти действия, просто отойдите от компьютера с подключенным Bluetooth-устройством, и через 30 секунд ваша система автоматически заблокируется.

Благодарю вас за внимание и надеюсь, что моя статья вам понравилась!