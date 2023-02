Sony большая компания, которая желает развивать свои франшизы. Но, в случае с God of War имеются проблемы.

Sony большая компания, которая желает развивать свои франшизы. Зацикливаться на играх не лучшее решение, нужно перебрасывать героев в фильмы, сериалы, комиксы и книги. Японский гигант в последние годы начал активно развивать медиа сферу. Известные франшизы получают адаптации в виде сериалов и фильмов, например Gran Turismo, Uncharted и The Last of Us.

Развивать эту сферу компания продолжит, поскольку получилось достичь успеха в этом деле. Экранизация The Last of Us на канале HBO стала успешной. Сериал смотрят миллионы человек каждый день, все ждут продолжение. Уже одобрена идея по созданию второго сезона. Сериал также повысил продажи игры.

Далее нас ждет фильм по вселенной Gran Turismo, и сериал God of War. Однако последний сейчас находится на ранней стадии разработки. Об этом сообщил президент Sony Pictures TV Studios в интервью Deadline.

Мы работаем над God of War. Сейчас работа находится на ранней стадии разработки. Я довольно хорошо знаю игру, и я так впечатлена тем, что они уже делают. Создатели хорошо работают над миром и расширяют франшизу. Если вы не знаете франшизу, это не станет проблемой.

Из интервью стало известно, что работать над франшизами — сложно. В некотором смысле развить франшизу сложнее, чем придумать оригинальную идею с нуля. Вы должны следовать вселенной франшизы, и при этом создать интересную, новую историю. Приходится долго писать сценарий, думать над тем, что можно поменять или добавить, и чем можно расширить франшизу. А в ином случае, фильм будет посредственным с кучей ляпов и несоответствий, оно нам надо?

В отличие от God of War, Gran Turismo выйдет совсем скоро. По планам Sony, фильм будет доступен к просмотру в августе. God of War, скорее всего, выйдет в следующем году. Но я уверен, сериал также станет прорывным, как и The Last of Us. Ведь сейчас видно, как японцы относятся к деталям в новых проектах. Вот вам и ответ, почему новые игры выходят быстрее, чем продолжение старых. И нет, это не оправдание других крупных компаний.