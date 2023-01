А иначе, в сеть выложат исходный код League of Legends.

На прошлой неделе компания Riot Games подверглась хакерской атаке. Хакеры успешно провели взлом и смогли получить доступ к некоторым файлам, это несколько сбило график разработчиков и повлияло на способность выпускать новый контент для League of Legends. Разработчики сместили апдейт 13.2 для League of Legends из-за атаки. А сегодня, создатели рассказали, какой ущерб был нанесен в ходе атаки. В заявлении в Твиттере, компания подтвердила, что хакеры смогли узнать исходный код League of Legends и Teamfight Tactics. После этого, хакеры прислали письмо с угрозами, где просили выкупить данные, иначе их опубликуют в интернете, но создатели не заплатят.

В выходные мы проанализировали ущерб от хакерской атаки, как оказалось исходный код для League of Legends и устаревшей античит-платформы был похищен злоумышленниками. Сегодня мы получили письмо с требованием выкупа. Излишне говорить, что мы не собираемся платить.

Хотя, атака, вероятно помешала следовать плану обновлений, разработчики уверенны в том, что личные данные и данные аккаунтов в безопасности. В будущем это может повлиять на работу, но безопасность игроков остается на высшем уровне. Больше всего Riot беспокоит появление нового софта для получения выгоды в League of Legends.

Создатели сказали, что продолжают анализировать ущерб от хакерской атаки, они пытаются понять, какой итог может ждать игру в случае отказа платить. Пытаются понять, как сильно поможет старая античит-программа в создании новых читов. Разработчики готовы внедрять быстрые исправления, в случае необходимости.

Вторая большая проблема для разработчиков — экспериментальные игровые режимы и функции, которые были украдены вместе с исходным кодом. Riot заявила, что все бета-функции могут быть слиты в сеть, но гарантий, что функционал будет добавлен в игру разработчики не дают. Вероятно, они и вовсе откажутся от них, поскольку зачем работать над тем, что слили.

Riot сотрудничает с правоохранительными органами, а также внешними консультантами, чтобы найти злоумышленников. Может быть, компания сможет также успешно найти хакеров, как это сделала Rockstar, найдя того, кто слил геймплей GTA VI в сеть. Незавидное положение у хакеров, что сказать, ни денег, ни безопасности, ни пользы от взлома.