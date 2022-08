Однако разработкой занялась Parallel Studio.

реклама

Всеми известная Quantic Dream анонсировала новый проект, однако его разработкой занялась совершенно иная студия — Parallel Studio.

Under the Waves является повествовательной приключенческой игрой, которая переносит игроков в северное море. Создатели выбрали сеттинг 70-х. Игра была представлена на мероприятии Gamescom Opening Night Live, дебют запланирован на следующий год.

Напомню, что Quantic Dream является разработчиком успешной Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls — все эти игры славятся хорошим сюжетом, и отличными кинематографическими моментами. Однако с момента выхода Detroit прошло более четырех лет.

Вернемся к анонсу: в Under the Waves вы возьмете на себя роль Стэна, исследователя, который потерял близкого человека, и не может с этим смириться. Помимо огромного и глубокого океана нас ожидает частичка фэнтези, ретро, и научной фантастики. Разработчики отметили, что игроки вправе исследовать подводный мир на собственной подводной лодке, в некотором роде сюжет будет завязан на ней, ибо только с помощью нее можно исследовать затонувшие корабли, подводную растительность, и то, что вода унесла на дно много лет назад.

Игра дебютирует в 2023 году на ПК и консолях PlayStation 5/4, Xbox Series/One.