Star Wars Eclipse не только интерактивное кино, но и приключенческий экшен. Над игрой работают две студии Quantic Dream





реклама

9 декабря 2021 года на The Game Awards была анонсирована Star Wars Eclipse от французской студии Quantic Dream. Еще в 2018 году от авторитетных французских новостных агентств Le Monde, Mediapart и Canard PC в адрес Quantic Dream посыпались обвинения в пропаганде гомофобии, расизма и сексизма. Последствия этого скандала тянулись не один год. После анонса Star Wars Eclipse была развернута кампания с призывом прекратить разработку игры.

С момента анонса о проекте почти не было новостей. Даже жанр Star Wars Eclipse до недавних пор оставался тайной. Большинство проектов студии это интерактивное кино. Однако дебютным проектом Quantic Dream была приключенческая игра Omikron: The Nomad Soul - квест с элементами файтинга, шутера от первого лица и RPG. Кстати композитором игры был легендарный Дэвид Боуи.

В интервью IGN на Tokyo Game Show 2023 Лиза Пендсе (Lisa Pendse), вице-президент по маркетингу Quantic Dream, заверила, что вопреки слухам, проект не сворачивали и его разработка идет полным ходом. Она не поделилась подробностями относительно сюжета, но сказала, что игра является полноценным приключенческим экшеном. Также Пендсе отметила, что в проекте будет сложная система разветвленного сценария, как это было в Detroit: Become Human, и несколько играбельных персонажей.

Поскольку Quantic Dream еще никогда не делали игру такого масштаба, ей занимается сразу две студии. В 2021 году компания открыла офис в Монреале, в команде было около двадцати человек, специализирующихся на геймплее и дизайне уровней, сейчас студия насчитывает около пятидесяти человек различных специализаций, и их количество продолжает постепенно расти. Студия в Монреале тесно взаимодействует с командой в Париже. Совместно они разрабатывают Star Wars Eclipse и ряд других, еще не анонсированных проектов.

С момента анонса Star Wars Eclipse в сети появлялись слухи о том, что у Quantic Dream большие проблемы с поиском новых сотрудников. Это последствия обвинения руководителей QD в токсичной студийной культуре и сексуальных домогательствах. Журналист и блогер Том Хендерсон утверждает, что компании удалось частично решить эти проблемы, однако релиз игры не стоит ждать раньше 2026 года.

По словам Лизы Пендсе - игра "варится на медленном огне". Глава по маркетингу Quantic Dream заявила, что компания делает акцент на качество, поэтому не торопится с выпуском Star Wars Eclipse. Тем более NetEase поощряют такой подход.

"Наверное, самое прекрасное в работе с NetEase в том, что они не навязывают нам даты релиза. Quantic Dream всегда выпускала свои игры тогда, когда они были готовы, и мне кажется, что уровень качества наших игр — прямое доказательство тому, как ценен такой подход.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

И в случае со Star Wars Eclipse мы его не меняем. Поэтому мы ещё поделимся подробностями, но пока что говорить о дате релиза слишком рано".