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Симулятор рыбалки в открытом мире Call of the Wild: The Angler выйдет 31 августа
Однако купить его в России не удастся.
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Студия разработчиков Expansive Worlds объявила, что релиз симулятора рыбалки в открытом мире Call of the Wild: The Angler запланирован на 31 августа текущего года на ПК в трех магазинах одновременно: Steam, Epic Games и Microsoft Store.

Данный симулятор является в своем роде продолжением Call of the Wild - симулятора охоты в открытом мире вышедшем в 2017 году. Охота получила отличные отзывы, и за пять лет вышло несколько десятков дополнений с новыми картами, вооружением и фауной. Ожидания от the Angler находятся на таком же высоком уровне, однако есть маленькая проблема для жителей Российской Федерации: симулятор охоты с февраля недоступен для покупки за рубли, такая же участь может постигнуть и the Angler. В таком случае пользователям придется искать уловки в виде смены региона и других манипуляций. Несмотря на такое развитие событий, проект поддерживает русскую локализацию и субтитры.

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На данный момент заявлено, что тайтл поддерживает кооперативный режим, и получит несколько карт на старте с десятками видов рыб, водоемов и снаряжения для ловли. Игра предлагает использовать различные техники для ловли рыбы, что понравиться любителям выйти с утра на озеро, а более слабым игрокам в этом плане предлагают легкую систему ловли. В будущем создатели пообещали частые обновления и дополнения с новыми локациями, при этом не забывая про основной проект - Call of the Wild.

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#call of the wild the angler #call of the wild
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Анонсирован симулятор рыбалки с открытым миром Call of the Wild: The Angler
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