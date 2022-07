Однако купить его в России не удастся.

Студия разработчиков Expansive Worlds объявила, что релиз симулятора рыбалки в открытом мире Call of the Wild: The Angler запланирован на 31 августа текущего года на ПК в трех магазинах одновременно: Steam, Epic Games и Microsoft Store.

Данный симулятор является в своем роде продолжением Call of the Wild - симулятора охоты в открытом мире вышедшем в 2017 году. Охота получила отличные отзывы, и за пять лет вышло несколько десятков дополнений с новыми картами, вооружением и фауной. Ожидания от the Angler находятся на таком же высоком уровне, однако есть маленькая проблема для жителей Российской Федерации: симулятор охоты с февраля недоступен для покупки за рубли, такая же участь может постигнуть и the Angler. В таком случае пользователям придется искать уловки в виде смены региона и других манипуляций. Несмотря на такое развитие событий, проект поддерживает русскую локализацию и субтитры.

На данный момент заявлено, что тайтл поддерживает кооперативный режим, и получит несколько карт на старте с десятками видов рыб, водоемов и снаряжения для ловли. Игра предлагает использовать различные техники для ловли рыбы, что понравиться любителям выйти с утра на озеро, а более слабым игрокам в этом плане предлагают легкую систему ловли. В будущем создатели пообещали частые обновления и дополнения с новыми локациями, при этом не забывая про основной проект - Call of the Wild.