На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышел ролик, где авторы сравнили как изменилась производительность игры с патчем 1.1 и 1.06 на консолях Xbox и Sony. Изменений почти нет, они очень маленькие. На Xbox One и Xbox One S во время езды фпс держится на уровне 21-23 фпс, во время прогулки пешочком фпс повышается на пару кадров, в перестрелках же есть просадки. На Xbox One X ситуация лучше, во время езды, где много различных NPC и объектов, фпс на уровне 25 кадров, на улицах где не слишком много NPC обычно 30 кадров, в перестрелках стабильные 29-30 кадров. На PS4 при езде по городу фпс на уровне 25 кадров, где мало NPC фпс немного выше, на пару кадров, а в перестрелках стабильные 30 кадров. На PS4 Pro же наилучшая ситуация, почти везде наблюдается стабильные 30 фпс.

Вы спросите почему такая разница между консолями Sony и Xbox? — все просто, на консоли Xbox One X разрешение немного выше, немного больше теней, ну и чуть-чуть больше NPC на улицах. Из-за этого страдает производительность, хоть и не сильно, хотя лучше бы пожертвовали графикой и сделали стабильные 30 кадров в секунду. Кстати, с патчем 1.1 среднее разрешение на консолях стало немного больше, однако сама графика осталась на том же уровне, что была и на релизе. Следующий патч ожидается в феврале. Надеемся, что он принесет хорошие изменения и не будет добавлять критических багов, как это сделал патч 1.1.

Сравнение Xbox

Сравнение PlayStation