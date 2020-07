Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разработчики Cyberpuk 2077 ответили на вопрос пользователя о том можно ли будет стрелять из двух рук одновременно, вопрос пользователя звучит так:

"I’m sure this question has been answered, but I’ll ask it again real quick. Is dual wielding a thing? Does anyone know?"

Ответ дал комьюнити-менеджер на этот вопрос:

"No dual wielding. Sorry."

Напомню, возможности стрелять из двух орудий одновременно никто не анонсировал, но теперь нам известно что данной возможности не будет (есть шанс в добавлении его с DLC), будем надеется что когда нибудь в Cyberpunk все же добавят эти вырезанные возможности, иначе это будет уже не столь большая игра как ее ждут игроки.

Недавно в Cyberpunk 2077 вырезали возможность бега по стенам, что для Cyberpunk тематики было бы очень атмосферно.

Минимальные системные требования PC:

- Операционная система: Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

- Процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i3-4130

- Видеокарта: AMD Radeon HD 7970 или nVidia GeForce GTX 960

- Оперативная Память: 6GB

- Места на диске: 70GB

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на платформы: PC, PlayStation 4 и Xbox One. Также будет доступен на PS5 и Xbox Series X, дата выхода на некстген консоли неизвестна.

Предзаказ Cyberpunk 2077 в Steam:ссылка