В Cyberpunk 2077 будет невозможно стрелять из двух рук
Разработчики Cyberpuk 2077 ответили на вопрос пользователя о том можно ли будет стрелять из двух рук одновременно, вопрос пользователя звучит так:
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"I’m sure this question has been answered, but I’ll ask it again real quick. Is dual wielding a thing? Does anyone know?"
Ответ дал комьюнити-менеджер на этот вопрос:
"No dual wielding. Sorry."
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Напомню, возможности стрелять из двух орудий одновременно никто не анонсировал, но теперь нам известно что данной возможности не будет (есть шанс в добавлении его с DLC), будем надеется что когда нибудь в Cyberpunk все же добавят эти вырезанные возможности, иначе это будет уже не столь большая игра как ее ждут игроки.
Недавно в Cyberpunk 2077 вырезали возможность бега по стенам, что для Cyberpunk тематики было бы очень атмосферно.
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Минимальные системные требования PC:
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- Операционная система: Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
- Процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i3-4130
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7970 или nVidia GeForce GTX 960
- Оперативная Память: 6GB
- Места на диске: 70GB
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на платформы: PC, PlayStation 4 и Xbox One. Также будет доступен на PS5 и Xbox Series X, дата выхода на некстген консоли неизвестна.
Предзаказ Cyberpunk 2077 в Steam:ссылка
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