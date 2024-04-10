Компания OnePlus начала распространять новое обновление для смартфона OnePlus 12R в Индии.

mysmartprice.com

Компания OnePlus выпустила новое обновление, версию CPH2585_14.0.0.505 (EX01), для смартфона OnePlus 12R в Индии. Обновление имеет размер около 227 МБ и включает в себя несколько улучшений и новых функций. Вот некоторые из ключевых изменений в этом обновлении:

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1. Появление функции AIGC Remover, которая позволяет пользователям удалять нежелательные объекты с фотографий для придания им более чистого вида.

2. Функция громкости для конкретных приложений, позволяющая пользователям регулировать громкость отдельных приложений в соответствии со своими предпочтениями.

3. Возможность создавать фотоколлажи без рамок в приложении "Фото".

4. Новая возможность включить фонарик, нажав и удерживая кнопку уменьшения громкости при выключенном экране.

5. Улучшение сенсорного управления в некоторых сценариях и совместимость USB-соединений между телефонами, автомобилями и ПК.

6. Повышение стабильности системы.

Это OTA-обновление в настоящее время распространяется среди небольшой группы пользователей и будет доступно для более широкой аудитории через несколько дней.