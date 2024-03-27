Новое обновление Safari для старых версий операционной системы macOS содержит патчи, исправляющие те же ошибки безопасности, которые присутствуют в macOS 14.4.1.

Недавно компания Apple обновила две свои операционные системы iOS 17.4.1 и macOS Sonoma 14.4.1, чтобы исправить несколько ошибок безопасности в программном обеспечении, предназначенном для iPhone и iPad. Кроме того, компания также обновила веб-браузер Safari в старых версиях macOS.

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Новое обновление Safari для старых версий операционной системы Mac содержит патчи, исправляющие те же ошибки безопасности, которые присутствуют в macOS 14.4.1.

Версия Saari 17.4.1 устраняет уязвимость WebRTC, которая могла выполнить произвольный код при обработке изображений. По словам Apple, это "проблема записи в улучшенной проверке ввода". Уязвимость была обнаружена Ником Галлоуэем из Google Project Zero.

Новое ПО Safari доступно для старых версий macOS. Его можно установить на все компьютеры Mac, работающие под управлением macOS Monterey (версия 12) и macOS Ventura (версия 13). Обновление безопасности веб-браузера теперь встроено в macOS Sonoma 14.4.1.

Патч безопасности для браузера также доступен в обновлениях iOS 16.7.7 и iPadOS 16.7.7 для iPhone и iPad, которые Apple выпустила несколько дней назад.

Более подробную информацию об обновлениях безопасности Safari можно получить на официальном сайте поддержки Apple. Крайне важно вовремя обновлять все свои устройства, чтобы избежать подобных брешей в безопасности операционных систем.

Для того чтобы сделать обновление Safari на вашем Mac, зайдите в приложение "Настройки" и перейдите в раздел "Общие". Оттуда выберите Обновление ПО. Процесс загрузки и установки будет автоматическим.

Стоит также отметить, что установить новые версии macOS на старые, несовместимые компьютеры Mac можно с помощью инструмента OpenCore Legacy Patcher.