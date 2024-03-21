Хотя компания гарантирует минимум обновлений для каждого из своих новых смартфонов, есть пять конкретных моделей, которые, несмотря на то, что уже поступили в продажу, к сожалению, не получат больше обновлений Android.

Фото нейросетиКомпания Xiaomi снова допустила оплошность. Хотя компания гарантирует минимум обновлений для каждого из своих новых смартфонов, есть пять конкретных моделей, которые, несмотря на то, что уже поступили в продажу, к сожалению, не получат больше обновлений Android.

Хотя обновления MIUI и HyperOS более привлекательны за счет появления новых инструментов и функциональных возможностей, наличие в смартфоне последней версии Android также важно не только для совместимости с каждым новым приложением, но и на уровне безопасности и конфиденциальности.

реклама

Xiaomi больше не будет обновлять пять своих смартфонов, все еще находящихся в продаже

Компания Xiaomi достаточно прозрачна. На портале Xiaomi Security Center компания публикует информацию о том, до какой версии Android будет обновлен каждый из ваших смартфонов. Это позволяет проверить, сколько лет поддержки будет у той или иной модели, прежде чем совершить покупку.

Несмотря на это, есть несколько устройств, таких как Redmi Note 12 Pro 5G, который, хотя и находится на рынке чуть больше года, не будет обновляться после Android 14. Причина в том, что он был выпущен на Android 12 и обновлялся уже дважды - до Android 13, а затем и до Android 14.

То же самое происходит с несколькими смартфонами и даже одним из последних планшетов. Ни одна из перечисленных ниже моделей не получит новых обновлений Android, поскольку в настоящее время они работают на Android 14:

Xiaomi Pad 6

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi 12C

Как видно, даже Xiaomi Pad 6 не получит Android 15. Будем надеяться, Xiaomi изменит это решение, так как в случае с этим планшетом он был запущен с Android 13 и получил только одно обновление.