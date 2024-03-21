реклама
Компания Xiaomi снова допустила оплошность. Хотя компания гарантирует минимум обновлений для каждого из своих новых смартфонов, есть пять конкретных моделей, которые, несмотря на то, что уже поступили в продажу, к сожалению, не получат больше обновлений Android.
Хотя обновления MIUI и HyperOS более привлекательны за счет появления новых инструментов и функциональных возможностей, наличие в смартфоне последней версии Android также важно не только для совместимости с каждым новым приложением, но и на уровне безопасности и конфиденциальности.
реклама
Xiaomi больше не будет обновлять пять своих смартфонов, все еще находящихся в продаже
Компания Xiaomi достаточно прозрачна. На портале Xiaomi Security Center компания публикует информацию о том, до какой версии Android будет обновлен каждый из ваших смартфонов. Это позволяет проверить, сколько лет поддержки будет у той или иной модели, прежде чем совершить покупку.
Несмотря на это, есть несколько устройств, таких как Redmi Note 12 Pro 5G, который, хотя и находится на рынке чуть больше года, не будет обновляться после Android 14. Причина в том, что он был выпущен на Android 12 и обновлялся уже дважды - до Android 13, а затем и до Android 14.
То же самое происходит с несколькими смартфонами и даже одним из последних планшетов. Ни одна из перечисленных ниже моделей не получит новых обновлений Android, поскольку в настоящее время они работают на Android 14:
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi 12C
Как видно, даже Xiaomi Pad 6 не получит Android 15. Будем надеяться, Xiaomi изменит это решение, так как в случае с этим планшетом он был запущен с Android 13 и получил только одно обновление.