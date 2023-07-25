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Amazon вводит новую платежную технологию
На фоне различных способов оплаты в кассах за покупки, Amazon пошла по пути еще одной технологии – сканирования ладони покупателя, считая, что линии на ней надежнее других методов идентификации личности.

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Как известно, существует много различных способов оплаты в кассах за покупки. Это могут быть наличные, пластиковая карта, мобильные платежи, с использованием чековой книжки. Отдельные ритейлеры изучали возможность оплаты по отпечатку пальца или даже по сканированию лица.

Однако Amazon пошла по пути еще одной технологии – сканирования ладони покупателя, считая, что линии на ней надежнее других технологий. Этот способ оплаты является совершенно новым. Компания Amazon начала устанавливать терминалы этой системы оплаты Amazon One в отдельных своих магазинах Whole Foods в 20 различных штатах еще в 2020 году. Сегодня ритейлер уверен, что распространение терминалов Amazon One на все магазины Whole Foods позволит охватить намного большее количество потребителей.

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Amazon распространяет в магазинах систему оплаты с помощью сканирования ладони

В частности, для оплаты товара достаточно просто поднести руку. Эту  технологию сканирования ладони Amazon One  планируется компанией внедрить до конца этого года во всех 500 с лишним магазинах Whole Foods по всей стране, предоставляя покупателям возможность провести рукой над сканером для оплаты, положив тем самым конец традиционным формам оплаты.

Для внедрения этой технологии, объяснения ее преимуществ и особенностей создан специальный видеоролик. Клиенты, желающие воспользоваться этой услугой, должны сопоставить свой отпечаток ладони с информацией о своей кредитной или дебетовой карте в Whole Foods. Таким образом, для них больше не будет необходимости носить с собой кошелек или телефон для совершения платежей в этих магазинах.

Однако широкомасштабное развертывание Amazon One не обошлось без критики. Многие защитники конфиденциальности выразили обеспокоенность по поводу обмена биометрическими данными и последствий для конфиденциальности. В 2021 году три сенатора США направили Amazon письмо с вопросом о возможном неправомерном использовании такой технологии, выразив обеспокоенность по поводу того, что Amazon может использовать данные потребителей в рекламных целях и для слежки за гражданами. Они поставили под сомнение общую приверженность компании защите конфиденциальности своих клиентов. В ответ на эти опасения Amazon пояснила, что все биометрические данные клиентов надежно хранятся в облаке веб-служб кампании и заверила, что не передает эти данные третьим лицам.

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#amazon #сканирование ладони покупателя
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