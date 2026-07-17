Специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем разработали новый программно-аппаратный комплекс для полунатурного стенда «Электронная птица», который позволит проверять радиоэлектронное оборудование перспективного лайнера МС-21 на земле, имитируя реальные полётные сценарии — от взлёта до захода на посадку в условиях интенсивного воздушного движения.

В ходе создания отечественного среднемагистрального самолёта МС-21 всё большее внимание уделяется не только планеру и двигателям, но и «интеллекту» лайнера — его бортовому радиоэлектронному оборудованию. ГосНИИАС, выступающий одним из ведущих научных центров в области авиационных систем, предложил решение, которое должно существенно сократить объём лётных испытаний и повысить надёжность приборов ещё до их установки на реальный борт.

Изображение: Reve Art

Основой новой разработки стал симулятор радиотехнических систем, интегрированный в инфраструктуру «Электронной птицы». Это полунатурный стенд, давно используемый в российской авиапромышленности для комплексной отработки оборудования. Отличительная особенность нового комплекса — объединение в единую испытательную среду сразу нескольких функций: моделирования траекторий воздушных и наземных целей, генерации сигналов авиационных ответчиков, приёма и обработки данных наблюдения и цифровых каналов обмена информацией.

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Ранее подобные проверки проводились с использованием разрозненных программных моделей, каждая из которых отвечала лишь за узкий сегмент работы системы. Новый стенд позволяет перейти к комплексным испытаниям, воспроизводящим реальную операционную обстановку. С его помощью инженеры могут «проиграть» самые сложные сценарии: плотный трафик в районе аэропорта, внезапное появление нескольких целей на встречных курсах, уход на второй круг в сложных метеоусловиях, а также ограничения, накладываемые реальными характеристиками самолёта — массой, аэродинамикой и инерционностью.

Одним из ключевых направлений тестирования станет отработка перспективных алгоритмов наблюдения и навигации, в том числе соответствующих новому международному стандарту системы предупреждения столкновений ACAS-X (Airborne Collision Avoidance System X). Эта система следующего поколения предъявляет повышенные требования к быстродействию и точности обработки данных, особенно при одновременном сопровождении нескольких потенциально конфликтных бортов.

Как поясняют разработчики, принципиально важной задачей при создании комплекса было не просто научиться моделировать отдельные аварийные ситуации, а обеспечить воспроизведение целостной картины функционирования самолёта в условиях высокой психологической и технической нагрузки — чтобы система вела себя на стенде так же, как в небе, и дефекты можно было обнаружить на ранних стадиях, не дожидаясь дорогостоящих лётных экспериментов.