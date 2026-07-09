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В России разработали заменяющий NVIDIA и Qualcomm микрокомпьютер Brain Box
Устройство потребляет 12 Вт, работает с российскими операционными системами и оснащено средствами криптографической защиты.
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Отечественные IT-специалисты разработали микрокомпьютер Brain Box, предназначенный для использования в беспилотных летательных аппаратах и робототехнических системах. Устройство объединяет на одном модуле два ключевых компонента: процессор для обработки задач искусственного интеллекта и полётный контроллер, отвечающий за навигацию и управление двигателями. Информация о разработке поступила от пресс-службы Платформы Национальной технологической инициативы.

Изображение: ChatGPT

Руководитель проекта Герман Янгалин пояснил, что в традиционных схемах вычислительный блок и контроллер представляют собой две самостоятельные платы, соединённые между собой кабелями. Это приводит к замедлению при передаче данных и увеличивает габариты конструкции. В Brain Box оба узла интегрированы в единый модуль, что позволяет отказаться от проводов и обеспечить мгновенную реакцию на внешние препятствия.

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Микрокомпьютер обладает энергопотреблением 12 Вт. К нему можно подключать камеры, лидары и ИК-системы. В устройство встроена российская криптографическая система, предотвращающая перехват управления. Платформа совместима с операционными системами Linux, Astra Linux, KasperskyOS, «Альт» и «Аврора».

Разработка ориентирована на импортозамещение зарубежных решений, включая ModalAI, NVIDIA Jetson и Qualcomm RB3 Gen 2, функционирующих на закрытых чипах и проприетарном ПО. В Центре комплексных беспилотных решений обращают внимание, что успех проекта зависит не только от аппаратной части, но и от программной экосистемы, которую западные вендоры формировали продолжительное время. В настоящий момент Brain Box проходит испытания в лаборатории. За этим последуют полевые тесты, а выход в серийное производство ожидается не ранее чем через год.

#россия #nvidia #qualcomm #отечественная микроэлектроника #отечественная промышленность #отечественная разработка #отечественное роботостроение #микрокомпьютер #отечественные комплектующие #brain box
Источник: www1.ru
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