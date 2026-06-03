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«Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 перешёл к этапу сертификационных испытаний
Лёгкий многоцелевой самолёт приступил к решающим испытаниям. Получение сертификата типа на силовую установку запланировано на декабрь 2026 года, после чего начнётся выпуск машин для лесоохраны и авиахимработ.
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Лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» официально вступил в заключительную фазу подготовки к серийному производству стартовали его сертификационные испытания. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Сообщается, что во время полётов машина достигала скорости 210 км/ч и высоты 400 метров.

Изображение: Nano Banana

В декабре 2026 года планируется получить сертификат типа на силовую установку, которая включает российский двигатель ВК-800 и отечественный воздушный винт АВ-901. Следом должен быть сертифицирован и сам планер. Ранее сроки проекта были сдвинуты из-за решения полностью отказаться от импортных комплектующих в пользу компонентов, произведённых в России.

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Первые серийные машины, по словам Мантурова, будут использоваться не для пассажирских перевозок, а для специализированных авиационных работ: патрулирования лесов, тушения пожаров и авиахимической обработки угодий. При этом базовый пассажирский вариант «Байкала» рассчитан на перевозку девяти человек и предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях.

«Байкал» (полное обозначение ЛМС-901) не является прямой заменой знаменитому Ан-2. Это полностью новая платформа, спроектированная «с чистого листа» под современные требования к надёжности, экономичности и лётным характеристикам.

Фактически выход на финальный этап сертификации означает, что отечественная авиация в обозримом будущем получит полностью российский легкомоторный самолёт с уже очерченными сроками ввода в строй. Напомним, ранее проект столкнулся с необходимостью смены двигателя: изначально «Байкал» планировали сертифицировать с мотором General Electric, но от этого варианта отказались в пользу полностью отечественного ВК-800.

#россия #ростех #байкал #мантуров #узга #уральский завод гражданской авиации #лмс-901 «байкал» #лмс-901 байкал
Источник: www1.ru
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