This_is_the_way
В Британии плавучий водородный хаб мощностью 45 МВт*ч прошёл валидацию
Британский консорциум при поддержке правительства успешно протестировал модульную плавучую систему на водороде и батареях, которая обеспечивает электричеством корабли у причала без использования береговой инфраструктуры.
Британский консорциум с участием государства успешно завершил полугодовую проверку инновационной энергетической установки на водороде, которая функционирует полностью независимо от береговых электросетей. Разработка позиционируется как мировая новинка и предназначена для снижения выбросов в портовых акваториях, а также для снабжения электроэнергией кораблей во время их пребывания у причала.

Изображение: interestingengineering.com

Установка носит название Hydrogen Power Hub. В её основе лежат три сборные шестигранные понтонные конструкции, занимающие вместе около 1200 квадратных метров. Инженеры разместили внутри аккумуляторный блок ёмкостью порядка 45 МВт*ч, топливные ячейки модульного типа, водородные преобразователи, солнечные панели (146 кВт) и сложную электротехническую схему смешанного тока. Выходная мощность хаба достигает 5 МВт, чего хватает для энергоснабжения круизных лайнеров среднего размера и другой техники с высоким потреблением.

Главное преимущество — полное отсутствие привязки к сухопутным линиям электропередачи. Именно этот фактор решает целый ряд проблем, с которыми сталкиваются порты при попытках сократить углеродный след: недостаточная мощность существующих подстанций, длительные сроки подключения (от трёх до семи лет), дефицит свободных территорий, бюрократические сложности с разрешениями и высокая стоимость классических береговых решений.

Платформа рассчитана на два уровня напряжения — 6,6 кВ и 11 кВ. По расчётам, еженедельно она способна выдавать около 91 МВт*ч энергии. Для бесперебойной работы требуется от 7,5 до 8 тонн водорода в неделю. Газ хранится в семи встроенных низконапорных контейнерах, совместимых с ISO-стандартами. Дозаправку планируется проводить примерно дважды в неделю. Благодаря такому решению порты могут внедрять водородные технологии, не возводя сначала капитальную водородную инфраструктуру на берегу.

Строительство платформы не предполагает масштабных земляных работ, отсыпки насыпей или дорогостоящей реконструкции существующих сетей. Вместо обычных крупных генераторов здесь установлены топливные элементы суммарной мощностью 1,3 МВт, которые постоянно подзаряжают бортовые аккумуляторы. Это позволяет мгновенно отдавать накопленную энергию, как только судно подключается к системе. Дополнительные солнечные панели экономят часть водорода.

Валидация проекта длилась шесть месяцев в рамках шестого цикла конкурса Clean Maritime Demonstrator Competition, организованного британским агентством UK Research and Innovation совместно с Управлением по сокращению выбросов судоходства. Программа испытаний включала гидродинамические, конструкционные, электрические и эксплуатационные проверки. Учёные из Университета Стратклайда отдельно подтвердили, что платформа сохраняет устойчивость, демонстрирует надёжные механические характеристики, адекватно ведёт себя на волне и позволяет соединять между собой несколько модулей в различных морских условиях.

#великобритания #инфраструктура #электросеть #hydrogen power hub #береговая сеть #зарядка на воде #плавучий хаб
Источник: interestingengineering.com
