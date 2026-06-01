В бэкенд Steam добавлен приветственный тур для новой консоли Steam Machine. Если Valve будет следовать прежней логике, анонс цен и доступности может состояться в ближайшие недели. Ожидается, что устройство будет стоить заметно дороже 1000 долларов.

Консоль Steam Machine, которая была отложена с начала 2026 года, постепенно приближается к релизу. Устройство уже появилось в официальном списке продуктов, соответствующих стандарту Vulkan 1.4, а также получило систему очереди для защиты от перекупщиков. Однако главный намёк на скорый выход появился только сейчас.

Изображение: wccftech.com

Известный инсайдер Брэд Линч сообщил в социальной сети, что на прошлой неделе в бэкенд Steam был добавлен «приветственный тур» (Welcome Tour) для Steam Machine. Это программное сопровождение, которое помогает пользователю ознакомиться с новым устройством. По словам Линча, аналогичный тур для нового контроллера Steam Controller появился всего за несколько недель до того, как Valve объявила цены и дату начала продаж. Если компания будет придерживаться той же стратегии, то релиз Steam Machine может состояться уже через несколько недель.

Технические характеристики устройства уже известны. Главный вопрос, который остаётся без ответа, — это цена. Ранее на этой неделе Valve повысила цены на Steam Deck. Теперь старшая модель OLED объёмом 1 терабайт стоит 949 долларов. По словам Брэда Линча, ещё несколько месяцев назад оценочная цена Steam Machine была выше, чем текущие цены Steam Deck. С учётом высокой стоимости оперативной памяти и накопителей, которая повлияет даже на будущие консоли вроде PlayStation 6 и Xbox Project Helix, ценник Steam Machine, вероятно, значительно превысит 1000 долларов.

При этом характеристики консоли нельзя назвать передовыми для такого ценового сегмента. Будет ли Steam Machine успешной — большой вопрос. Однако, как отмечают наблюдатели, рынок видеоигр остаётся непредсказуемым: после повышения цен Steam Deck снова раскупили, и это может повториться с новой моделью.