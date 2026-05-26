This_is_the_way
UMG привезёт на CTT Expo 2026 технику с новыми моторами и системой виртуальных стен
В числе ключевых новинок — гусеничная 23-тонная машина E225C с двигателем КАМА-ДИЗЕЛЬ и колёсный E200W с улучшенной гидравликой.
ГК UMG — один из ведущих отечественных производителей дорожно-строительной спецтехники — подтвердила своё участие в промышленной выставке CTT Expo 2026. Мероприятие пройдёт в Москве, на площадке МВЦ «Крокус Экспо», с 26 по 29 мая. На экспозиции, находящейся на улице, разработчики представят последние новинки и проведут консультации для специалистов.

колёсный экскаватор Е200W. Изображение: umg-sdm.com

Центральное место в экспозиции займёт гусеничный экскаватор E225C массой 23 тонны, известный своей глубиной копания до 6870 мм. Машина теперь комплектуется мотором КАМА-ДИЗЕЛЬ 667 мощностью 125 кВт. Кроме того, специалисты модернизировали оборудование более прочными сортами стали, что позволяет технике успешно вскрывать грунты категории 4.

Второй заметный экспонат — колёсный экскаватор Е200W с отечественным силовым агрегатом, доработанной системой охлаждения и новой гидравликой. Рядом разместится промышленный перегружатель Е350WH, на который установили интеллектуальную систему автоматического контроля зоны работы. В базовой версии интегрированы функции «Виртуальный потолок», «Виртуальная стена» и защита кабины, предотвращающие столкновения с ЛЭП и другими объектами. Системы достаточно легко монтируются и не нуждаются в дорогих процедурах техобслуживания.

гусеничный экскаватор E225C. Изображение: umg-sdm.co

Также на стенде покажут экскаватор-погрузчик TLB 945. Это универсальная машина на колёсах с телескопической рукоятью и мультифункциональным ковшом. Многие их видели в жизни, но сейчас появилась возможность разглядеть всё вблизи.

ГК UMG объединяет машиностроительные заводы «Эксмаш», «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины» и АО «Ивановец». Фирмы выпускают колёсные и гусеничные экскаваторы, перегружатели, экскаваторы-погрузчики, автогрейдеры, телескопические погрузчики, автокраны, фронтальные погрузчики, мульчеры, коммунальную технику, экскаваторы на автомобильных шасси и ратраки. Промышленные мощности и инженерные предприятия расположены в Твери, Челябинске, Брянске и Иванове.

#россия #спецтехника #umg #ctt expo 2026 #гусеничный экскаватор #е200w #кама-дизель #колёсный экскаватор
Источник: umg-sdm.com
