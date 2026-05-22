This_is_the_way
Скалы Канады возрастом миллиарды лет могут стать источником чистого водорода
Учёные впервые напрямую измерили выделение природного водорода из древних пород Канадского щита. Одна шахта в Онтарио ежегодно выбрасывает более 140 тонн газа — этого достаточно для энергоснабжения более 400 домов.
Исследователи из Университета Торонто и Университета Оттавы обнаружили, что породы Канадского щита естественным образом генерируют и выделяют водород на протяжении длительного времени. Это открытие даёт убедительные доказательства того, что подземные формации могут стать важным источником «белого» водорода. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.


Изображение: Qwen

Измерения проводились на действующей шахте в районе Тимминс (Онтарио). Отдельные скважины выделяют в среднем около 8 килограммов водорода в год, и этот процесс продолжается как минимум 10 лет. На шахте насчитывается почти 15 000 пробурённых отверстий, поэтому суммарный выход газа превышает 140 тонн ежегодно. Этого объёма достаточно для обеспечения примерно 4,7 миллиона киловатт-часов энергии — то есть годовых нужд более 400 жилых домов.

Природный водород образуется в результате химических реакций между подземными породами и грунтовыми водами. Канадский щит богат породами, подходящими для этого процесса. Крупные концентрации газа обнаружены в тех же регионах, где ведётся добыча никеля, меди, алмазов, а также разведка лития, гелия, хрома и кобальта — Северное Онтарио, Квебек, Нунавут и Северо-Западные территории.

Сегодня мировой рынок водорода оценивается примерно в 135 миллиардов долларов. Газ используется в производстве удобрений, а также в сталелитейной и метанольной промышленности. Однако большая часть водорода по-прежнему производится из ископаемого топлива — нефти, природного газа и угля, что сопровождается выбросами CO₂. «Зелёный» водород из возобновляемой энергии остаётся дорогим.

Совместное расположение горнодобывающих ресурсов и источников водорода позволяет избежать необходимости в протяжённых транспортных маршрутах и дорогостоящей инфраструктуре хранения. Это может не только снизить выбросы и эксплуатационные расходы для горняков, но и принести пользу отдалённым северным общинам, которые сейчас платят высокие цены за привозное топливо. Авторы исследования полагают, что их работа поможет в поиске месторождений природного водорода по всему миру. Как уже известных, так и ещё не открытых.

#канада #водород #ископаемое топливо #скалы #канадский щит
Источник: scitechdaily.com
