Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
«Росатом» запустит в Казани пятый центр радиационной обработки продукции под брендом «Акцентр»
Госкорпорация планирует открыть в столице Татарстана многоцелевой центр ионизирующей стерилизации медицинских изделий, полимеров и пищевых продуктов. Установки используют гамма-лучи, ускоренные электроны или рентгеновское излучение.

До конца 2026 года «Росатом» планирует ввести в Казани многоцелевой центр обработки продукции ионизирующим излучением. Как сообщил гендиректор дивизиона «МЦО — Технологии обработки продукции» Артур Колонтаев, это станет пятым объектом под брендом «Акцентр» и десятым в структуре госкорпорации. Основные клиенты — производители одноразовых медицинских изделий, полимеров, а также поставщики сельхозпродукции и пищевых товаров.

Изображение:ChatGPT

Для медицины радиационная стерилизация — наиболее надёжный метод: эффективность достигает 10⁻⁶ (одно нестерильное изделие на миллион). У газовой стерилизации этот показатель — 10⁻⁴. Под воздействием излучения у полимеров расширяется температурный диапазон использования, повышается твёрдость и прочность. В пищевой отрасли метод применяется для рыбы, специй, БАДов, чаёв и фруктов — излучение уничтожает бактерии и споры, продлевая срок хранения.

Технологически процесс напоминает досмотр в аэропорту: упаковки движутся по ленте через камеру, где их обрабатывают гамма-лучами, ускоренными электронами или рентгеновским излучением. Гамма-метод (распад кобальта‑60) подходит для продукции с высокой поверхностной плотностью (овощи, фрукты), но доступность изотопов ограничена, а отработавшие требуют утилизации. Ускорители электронов эффективны для средних и низких плотностей (медизделия, специи) и работают от электросети. Рентгеновская технология сочетает плюсы обоих методов, позволяя обрабатывать плотные материалы без радиоизотопов.

В России зарегистрированы 26 установок радиационной стерилизации: 21 коммерческая и пять научно-исследовательских. «Росатому» принадлежат девять установок. Четыре центра «Акцентр» действуют в Лыткарине, Дубне, Колпине и Родниках; ещё три работают в НИФХИ им. Карпова, по одной — на «Маяке» и в НИИЭФА им. Ефремова. Основной объём обработки приходится на одноразовые медизделия (в пандемию облучали миллионы масок), далее — специи, БАДы, чаи. Казанский центр ориентирован на местных производителей медизделий.

По данным МГУ, радиационная обработка продуктов разрешена в 69 странах. В мире действует более 400 центров облучения: свыше 150 в Восточной и Юго-Восточной Азии (более 100 в Китае), около 80 в Америке, 45 в Африке и на Ближнем Востоке, 30 в Евросоюзе. Первый массовый опыт продаж облучённого мяса пришёлся на 1996 год после вспышки кишечной инфекции в Миннесоте. Местные власти рекомендовали мясникам стерилизовать фарш, и к 2000 году такие продукты появились в магазинах штата. Позже компания Wegmans построила собственную установку с ускорителями электронов. По опросам, 68% покупателей были готовы приобретать облучённые полуфабрикаты повторно.

#россия #технологии #медицина #росатом #казань #татарстан #пищевая промышленность #акцентр #радиационная стерилизация
Источник: strana-rosatom.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
29-й сезон мультсериала «Южный парк» выйдет в эфир в середине сентября
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Производителям ПК Intel предложил выбрать: 18A или полное сокращение поставок старых процессоров
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Шарнир из жидкого металла в iPhone Fold может подтолкнуть конкурентов к внедрению этой особенности
Электрокар Xiaomi YU7 GT установил мировой рекорд и опередил Audi RS Q8 Performance.

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter