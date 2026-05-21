Госкорпорация планирует открыть в столице Татарстана многоцелевой центр ионизирующей стерилизации медицинских изделий, полимеров и пищевых продуктов. Установки используют гамма-лучи, ускоренные электроны или рентгеновское излучение.

До конца 2026 года «Росатом» планирует ввести в Казани многоцелевой центр обработки продукции ионизирующим излучением. Как сообщил гендиректор дивизиона «МЦО — Технологии обработки продукции» Артур Колонтаев, это станет пятым объектом под брендом «Акцентр» и десятым в структуре госкорпорации. Основные клиенты — производители одноразовых медицинских изделий, полимеров, а также поставщики сельхозпродукции и пищевых товаров.

Для медицины радиационная стерилизация — наиболее надёжный метод: эффективность достигает 10⁻⁶ (одно нестерильное изделие на миллион). У газовой стерилизации этот показатель — 10⁻⁴. Под воздействием излучения у полимеров расширяется температурный диапазон использования, повышается твёрдость и прочность. В пищевой отрасли метод применяется для рыбы, специй, БАДов, чаёв и фруктов — излучение уничтожает бактерии и споры, продлевая срок хранения.

Технологически процесс напоминает досмотр в аэропорту: упаковки движутся по ленте через камеру, где их обрабатывают гамма-лучами, ускоренными электронами или рентгеновским излучением. Гамма-метод (распад кобальта‑60) подходит для продукции с высокой поверхностной плотностью (овощи, фрукты), но доступность изотопов ограничена, а отработавшие требуют утилизации. Ускорители электронов эффективны для средних и низких плотностей (медизделия, специи) и работают от электросети. Рентгеновская технология сочетает плюсы обоих методов, позволяя обрабатывать плотные материалы без радиоизотопов.

В России зарегистрированы 26 установок радиационной стерилизации: 21 коммерческая и пять научно-исследовательских. «Росатому» принадлежат девять установок. Четыре центра «Акцентр» действуют в Лыткарине, Дубне, Колпине и Родниках; ещё три работают в НИФХИ им. Карпова, по одной — на «Маяке» и в НИИЭФА им. Ефремова. Основной объём обработки приходится на одноразовые медизделия (в пандемию облучали миллионы масок), далее — специи, БАДы, чаи. Казанский центр ориентирован на местных производителей медизделий.

По данным МГУ, радиационная обработка продуктов разрешена в 69 странах. В мире действует более 400 центров облучения: свыше 150 в Восточной и Юго-Восточной Азии (более 100 в Китае), около 80 в Америке, 45 в Африке и на Ближнем Востоке, 30 в Евросоюзе. Первый массовый опыт продаж облучённого мяса пришёлся на 1996 год после вспышки кишечной инфекции в Миннесоте. Местные власти рекомендовали мясникам стерилизовать фарш, и к 2000 году такие продукты появились в магазинах штата. Позже компания Wegmans построила собственную установку с ускорителями электронов. По опросам, 68% покупателей были готовы приобретать облучённые полуфабрикаты повторно.