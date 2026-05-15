Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
ИИ-контроллеры научились предотвращать срывы плазмы в термоядерных реакторах
Исследователи интегрируют алгоритмы машинного обучения в системы управления токамаков. Новый метод позволяет в реальном времени выявлять и подавлять магнитные возмущения, которые приводят к разрушению плазмы и остановке реакции.

Международная группа исследователей разрабатывает новый подход к удержанию плазмы в термоядерных реакторах типа токамак. Вместо традиционных физических моделей учёные предлагают использовать алгоритмы машинного обучения для борьбы с магнитными возмущениями, которые нарушают симметрию магнитного поля и приводят к срыву реакции. Работа опубликована в новом исследовании, посвящённом проблемам устойчивости плазмы.

Изображение: interestingengineering.com

Токамак использует мощные магниты для удержания перегретой плазмы в форме бублика. Однако внутри этой системы возникают зоны, где магнитные линии перестраиваются, образуя пузыри. Этот процесс замедляет вращение плазменного столба и в конечном счёте заставляет плазму коснуться стенки реактора, что моментально прекращает термоядерную реакцию. Традиционные модели плохо справляются с прогнозированием этих явлений из-за их хаотичной и нелинейной природы.

Чтобы решить эту проблему, исследователи обучили нейросети на больших объёмах экспериментальных данных, полученных с прошлых установок. Алгоритмы научились распознавать мельчайшие предвестники нестабильности, которые пока не видны стандартным системам диагностики. Это позволяет перейти от реактивного управления аварией к предиктивной автоматической стабилизации.

На основе этих алгоритмов создаются активные контроллеры плазмы. Они в реальном времени анализируют состояние реактора и при выявлении риска автоматически меняют конфигурацию магнитного поля, подавляя возмущение. Спрос на такие системы особенно высок по мере того, как учёные стремятся достичь более высокого давления плазмы, необходимого для эффективной выработки энергии, но при этом провоцирующего рост нестабильностей.

По словам одного из авторов, физические модели по-прежнему с трудом предсказывают эти явления, однако их стохастическая природа создаёт идеальные условия для применения машинного обучения. Разработанные ИИ-контроллеры выступают в роли автоматической системы рулевого управления, удерживая плазму в узких рамках параметров, необходимых для устойчивой термоядерной реакции, что критически важно для будущих электростанций, включая проект ITER.

#искусственный интеллект #исследование #ядерный реактор #плазма #токамак #атомный реактор #iter
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
Lenovo анонсировала рабочую станцию ThinkStation P4 на базе AMD Ryzen PRO 9000 и NVIDIA RTX PRO 6000
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
В Сахаре ученые обнаружили 280 круглых каменных погребальных сооружений возрастом 5–6 тысяч лет
Авторы Subnautica 2 подтвердили утечку игры и посоветовали её не запускать
Мощное извержение подводного вулкана в Тихом океане дало подсказку по очистке атмосферы Земли
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter