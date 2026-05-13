Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Школьник из Канады создал спасающую кораллы робота-черепаху
15-летний Эван Бадц сконструировал бионическую подводную черепаху BURT, которая бесшумно движется в воде, не тревожа обитателей, и с точностью 96% определяет обесцвечивание кораллов, инвазивные виды и микропластик.

Пятнадцатилетний канадский школьник Эван Бадц из Берлингтона (провинция Онтарио) создал изобретение, которое может изменить подход к мониторингу подводных экосистем. Однажды во время похода с палаткой он увидел в воде черепаху. Его поразило, насколько плавно и деликатно это животное движется, практически не нарушая окружающую среду.

Большинство современных подводных аппаратов используют пропеллеры или создают мощные водяные струи. Они шумят, взмучивают осадки и могут разрушать хрупкие экосистемы, например коралловые рифы. Черепаха же движется иначе. Эван изучил видеозаписи морских черепах, консультировался со специалистами в местном океанариуме и выяснил, что передние ласты служат для движения, а задние — для руления и стабилизации.

Получившийся робот BURT сохранил те же пропорции тела и ласт, что и настоящая черепаха, но в уменьшенном масштабе. Длина его корпуса позволяет легко маневрировать в разных водоёмах. Вес устройства примерно 5 кг, причём значительную часть массы составляет дополнительный металл, помогающий роботу погружаться для мониторинга глубин.

Основной корпус выполнен из акриловой трубки, внутри которой размещена электроника. Сердце робота — микрокомпьютер Raspberry Pi, который запускает модели ИИ для распознавания угроз, записывает и передаёт данные. Навигацию обеспечивают GPS-модуль для отслеживания позиции (позволяет двигаться по заданной сетке), фронтальная камера для «зрения» и дополнительные датчики на корпусе для контроля глубины и обнаружения микропластика с обесцвеченными кораллами.

Питается BURT от литиевой батареи. Одного заряда хватает на восемь часов плавания. На корпусе также есть солнечная панель, которая продлевает время работы. Пока робот настроен на типичную черепашью скорость — примерно 0,8 км/ч, но при необходимости Эван может увеличить частоту гребков ластами.

Большинство тестов проходило в бассейне бабушки и дедушки глубиной чуть больше 2,5 метра. Школьник создал 3D-модели кораллового рифа и обучил робота распознавать признаки обесцвечивания и инвазивные виды. Затем BURT самостоятельно плавал вокруг этих моделей, имитируя работу в реальных условиях. По результатам тестов робот определяет обесцвечивание кораллов с точностью 96%.

В этом году Эван добавил новую функцию — голографическое устройство для записи формы мельчайших частиц в воде, а затем с помощью специально обученной нейросети классифицирует их как микропластик. Для мутной воды он установил передние фары и ультразвуковой датчик для обнаружения препятствий.

Проект BURT уже завоевал крупные награды, включая первое место на Европейском конкурсе молодых учёных в Латвии (2025) и победу на Канадской научной ярмарке, где финалисты отбираются из примерно 25 000 участников. В ближайших планах Эвана — испытать черепаху в разных средах, выяснить, на какую глубину она может погружаться. В идеале, он хотел бы создать целую флотилию таких роботов для постоянного мониторинга экологических угроз в океанах и морях.

#экология #дрон #канада #океан #экосистема #инженер #ноу-хау #кораллы #мониторинг океана
Источник: popsci.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter