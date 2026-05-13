15-летний Эван Бадц сконструировал бионическую подводную черепаху BURT, которая бесшумно движется в воде, не тревожа обитателей, и с точностью 96% определяет обесцвечивание кораллов, инвазивные виды и микропластик.

Пятнадцатилетний канадский школьник Эван Бадц из Берлингтона (провинция Онтарио) создал изобретение, которое может изменить подход к мониторингу подводных экосистем. Однажды во время похода с палаткой он увидел в воде черепаху. Его поразило, насколько плавно и деликатно это животное движется, практически не нарушая окружающую среду.

Большинство современных подводных аппаратов используют пропеллеры или создают мощные водяные струи. Они шумят, взмучивают осадки и могут разрушать хрупкие экосистемы, например коралловые рифы. Черепаха же движется иначе. Эван изучил видеозаписи морских черепах, консультировался со специалистами в местном океанариуме и выяснил, что передние ласты служат для движения, а задние — для руления и стабилизации.

Получившийся робот BURT сохранил те же пропорции тела и ласт, что и настоящая черепаха, но в уменьшенном масштабе. Длина его корпуса позволяет легко маневрировать в разных водоёмах. Вес устройства примерно 5 кг, причём значительную часть массы составляет дополнительный металл, помогающий роботу погружаться для мониторинга глубин.

Основной корпус выполнен из акриловой трубки, внутри которой размещена электроника. Сердце робота — микрокомпьютер Raspberry Pi, который запускает модели ИИ для распознавания угроз, записывает и передаёт данные. Навигацию обеспечивают GPS-модуль для отслеживания позиции (позволяет двигаться по заданной сетке), фронтальная камера для «зрения» и дополнительные датчики на корпусе для контроля глубины и обнаружения микропластика с обесцвеченными кораллами.

Питается BURT от литиевой батареи. Одного заряда хватает на восемь часов плавания. На корпусе также есть солнечная панель, которая продлевает время работы. Пока робот настроен на типичную черепашью скорость — примерно 0,8 км/ч, но при необходимости Эван может увеличить частоту гребков ластами.

Большинство тестов проходило в бассейне бабушки и дедушки глубиной чуть больше 2,5 метра. Школьник создал 3D-модели кораллового рифа и обучил робота распознавать признаки обесцвечивания и инвазивные виды. Затем BURT самостоятельно плавал вокруг этих моделей, имитируя работу в реальных условиях. По результатам тестов робот определяет обесцвечивание кораллов с точностью 96%.

В этом году Эван добавил новую функцию — голографическое устройство для записи формы мельчайших частиц в воде, а затем с помощью специально обученной нейросети классифицирует их как микропластик. Для мутной воды он установил передние фары и ультразвуковой датчик для обнаружения препятствий.

Проект BURT уже завоевал крупные награды, включая первое место на Европейском конкурсе молодых учёных в Латвии (2025) и победу на Канадской научной ярмарке, где финалисты отбираются из примерно 25 000 участников. В ближайших планах Эвана — испытать черепаху в разных средах, выяснить, на какую глубину она может погружаться. В идеале, он хотел бы создать целую флотилию таких роботов для постоянного мониторинга экологических угроз в океанах и морях.