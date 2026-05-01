Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
На Янтарном комбинате Ростеха нашли отпечаток листа на поверхности камня эпохи эоцена
При сортировке янтаря обнаружили фрагмент с чётким рисунком листа древнего дуба. Образец размером 5,8×2,1 см сохранил мелкое жилкование, характерное для вымерших видов Pseudocastanea или Drymeia. Возраст камня — 40–50 миллионов лет. Находка пополнит музейную коллекцию комбината.

На Калининградском янтарном комбинате (входит в холдинг «РТ-Финанс» Ростеха) нашли интересный и редкий образец – отпечаток листа на застывшем янтаре. Находка образовалась ещё тогда, когда смола была вязкой, и застыла десятки миллионов лет назад.

Фото: https://rostec.ru

Камень размером 5,8 на 2,1 сантиметра нашли на этапе сортировки. На нём сохранилось изображение листа дуба, который рос на Евразийском континенте 40–50 миллионов лет назад. Отпечатки на янтаре встречаются намного реже, чем включения фрагментов насекомых или растений внутри прозрачного камня.

Исполняющая обязанности директора Ботанического сада БФУ имени Канта Светлана Яковлева пояснила, что на принадлежность ископаемым видам Pseudocastanea или Drymeia указывает характерное мелкое жилкование. У основания листа жилки расположены почти очерёдно, ближе к вершине становятся симметричными. Эти виды вымерли в конце плиоцена, около 2–2,5 миллиона лет назад.

Специалист-геммолог комбината Анна Дугина предположила, что хвойное дерево (вероятно, смолоносная сосна) росло рядом с дубом. Реликтовая смола стекла по стволу, придавила упавший дубовый лист, и под давлением отпечатала его прожилки. Со временем смола окаменела, превратившись в янтарь.

Балтийский самоцвет формировался в эпоху эоцена. Тогда климат был тёплым и более влажным, растительность обильной. Деревья Хвои выделяли много смолы, а попадавшие в неё насекомые и фрагменты растений (липы, клёны, каштаны, пальмы, лианы) оставляли в ней следы.

Находку «янтарный лист» передадут в музей Янтарного комбината. Там уже хранятся редкие образцы из Приморского карьера, включая инклюзы «Стрекоза», «Таракан» и самоцвет «Янтарное сердце».

Почти 90 % найденных залежей балтийского янтаря находится в Калининградской области. Одним из самых крупных месторождений считается Приморское. Им занимается Калининградский янтарный комбинат. В 2025 году предприятие вошло в структуру Ростеха «РТ-Финанс», который занялся его управлением.

Янтарь в данном случае – это своеобразный геологический архив. Отпечатки растений менее зрелищны, чем насекомые внутри камня, но они дают не менее ценную информацию о древних лесах. К сожалению, при промышленной добыче многие такие мелочи теряются. Но при внимательной сортировке можно успеть заметить и сохранить уникальные научные артефакты.

#россия #ростех #археология #янтарь #янтарный комбинат #рт-финанс #отпечаток листа #эоцен
Источник: rostec.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter