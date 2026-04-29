В рамках сертификации силовую установку для самолёта SJ-100 подвергли обстрелу льдом. Испытания подтвердили устойчивость конструкции к внешним воздействиям и сохранение работоспособности в условиях, моделирующих попадание в зону интенсивного града.

Стендовые испытания ПД-8, созданного Объединённой двигателестроительной корпорацией Ростеха, прошли на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Проверка входила в программу сертификации и проводилась с целью подтверждения способности двигателя сохранять функционирование при попадании твёрдых осадков.

Технические условия эксперимента предполагали воспроизведение сценария полёта в облаке с высокой концентрацией града. Испытательный стенд позволяет варьировать высоту, температуру окружающего воздуха и режим работы силовой установки. В ходе проверки имитировались также запуск двигателя, выход на номинальный режим и резкое снижение оборотов.

Для проведения теста было изготовлено свыше трёх тонн ледяных частиц диаметром 16 миллиметров. Около 2,5 тонны использовано при настройке оборудования. Непосредственно в двигатель в течение 30 секунд направлялся поток града из четырёхствольной пневматической установки. Скорость подачи частиц достигала 240 метров в секунду, суммарная масса полученного двигателем льда составила примерно 220 килограммов.

По оценке заместителя директора по продажам ОДК Фёдора Миронова, агрегат не потерял устойчивости и продолжил функционировать в штатном режиме. Зафиксировано сохранение механической целостности лопаток, корпусных деталей и внутренних узлов.

Программа предыдущих проверок ПД-8 включала испытания на обледенение, проводившиеся как на стенде Центрального института авиационного моторостроения, так и в реальном полёте в Архангельской области. Двигатель также выдержал 150-часовую эксплуатацию, имитирующую длительную работу, тесты на заброс посторонних предметов (птиц и воды), обрыв лопатки вентилятора, воздействие бокового ветра и функционирование реверсивного устройства.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 спроектирован и изготовлен на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» с применением отечественных материалов. Силовая установка имеет тягу 8 тонн и предназначена для ближнемагистрального самолёта SJ-100 (импортозамещённой версии Superjet 100) и для самолёта-амфибии Бе-200, выпускаемого Объединённой авиастроительной корпорацией Ростеха.

Успешное прохождение испытания градом подтверждает конструктивную надежность ПД-8. Завершение полного цикла проверок, включая ресурсные и климатические испытания, окончательно определит готовность двигателя к серийному производству. В случае своевременного получения сертификата ПД-8 может стать системообразующим компонентом для российского авиастроения, обеспечив независимость от импортных силовых установок в сегменте региональной авиации. Однако следует учитывать, что практическая надёжность серийных образцов будет окончательно подтверждена только многолетней эксплуатацией в авиакомпаниях.