Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
В рамках сертификации силовую установку для самолёта SJ-100 подвергли обстрелу льдом. Испытания подтвердили устойчивость конструкции к внешним воздействиям и сохранение работоспособности в условиях, моделирующих попадание в зону интенсивного града.

Стендовые испытания ПД-8, созданного Объединённой двигателестроительной корпорацией Ростеха, прошли на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Проверка входила в программу сертификации и проводилась с целью подтверждения способности двигателя сохранять функционирование при попадании твёрдых осадков.

Изображение: Flux

Технические условия эксперимента предполагали воспроизведение сценария полёта в облаке с высокой концентрацией града. Испытательный стенд позволяет варьировать высоту, температуру окружающего воздуха и режим работы силовой установки. В ходе проверки имитировались также запуск двигателя, выход на номинальный режим и резкое снижение оборотов.

Для проведения теста было изготовлено свыше трёх тонн ледяных частиц диаметром 16 миллиметров. Около 2,5 тонны использовано при настройке оборудования. Непосредственно в двигатель в течение 30 секунд направлялся поток града из четырёхствольной пневматической установки. Скорость подачи частиц достигала 240 метров в секунду, суммарная масса полученного двигателем льда составила примерно 220 килограммов.

По оценке заместителя директора по продажам ОДК Фёдора Миронова, агрегат не потерял устойчивости и продолжил функционировать в штатном режиме. Зафиксировано сохранение механической целостности лопаток, корпусных деталей и внутренних узлов.

Программа предыдущих проверок ПД-8 включала испытания на обледенение, проводившиеся как на стенде Центрального института авиационного моторостроения, так и в реальном полёте в Архангельской области. Двигатель также выдержал 150-часовую эксплуатацию, имитирующую длительную работу, тесты на заброс посторонних предметов (птиц и воды), обрыв лопатки вентилятора, воздействие бокового ветра и функционирование реверсивного устройства.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 спроектирован и изготовлен на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» с применением отечественных материалов. Силовая установка имеет тягу 8 тонн и предназначена для ближнемагистрального самолёта SJ-100 (импортозамещённой версии Superjet 100) и для самолёта-амфибии Бе-200, выпускаемого Объединённой авиастроительной корпорацией Ростеха.

Успешное прохождение испытания градом подтверждает конструктивную надежность ПД-8. Завершение полного цикла проверок, включая ресурсные и климатические испытания, окончательно определит готовность двигателя к серийному производству. В случае своевременного получения сертификата ПД-8 может стать системообразующим компонентом для российского авиастроения, обеспечив независимость от импортных силовых установок в сегменте региональной авиации. Однако следует учитывать, что практическая надёжность серийных образцов будет окончательно подтверждена только многолетней эксплуатацией в авиакомпаниях.

#россия #импортозамещение #ростех #испытания #пд-8 #сертификация #ssj-100 #град #импортозамещенный суперджет-100 #сухой суперджет
Источник: rostec.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter