This_is_the_way
Геологи: кора под Африкой истончается - материк может расколоться на части
Геологи из Колумбийской климатической школы установили, что в рифте Туркана кора утоньшилась до 13 км. Нормальная толщина для этого региона составляет больше 35 км.

Восточная Африка медленно раскалывается. Рифт Туркана в Кении и Эфиопии уже растянут до такой степени, что кора под ним составляет всего 13 км. Для сравнения, за пределами рифта ее толщина превышает 35 км. Это явление называется шейкинг — по аналогии с тем, как сужается средняя часть ириски, когда ее тянут за концы. Истонченная кора слабеет, что делает дальнейшее раскалывание почти неизбежным.

Изображение: https://scitechdaily.com

Рифт Туркана входит в большую Восточно-Африканскую рифтовую систему. Она тянется от Афарской впадины на северо-востоке Эфиопии до Мозамбика. Здесь Африканская плита расходится с Сомалийской и Аравийской плитами со скоростью около 4,7 миллиметра в год. Медленное движение заставляет кору трескаться. Через трещины поднимается магма.

Однако, разрыв не случится завтра. Рифт начал раскрываться примерно 45 миллионов лет назад. Активный шейкинг, по оценкам ученых, идет последние 4 миллиона лет. До следующей стадии — океанизации, пройдут еще миллионы лет. Вода из Индийского океана тогда сможет затопить низину, и на месте континентальной коры начнет формироваться новая океанская. Исследование, опубликованное в Nature Communications, основано на анализе сейсмических данных. Ученые отследили, как звуковые волны проходят через подземные слои, и составили карту глубин.

Интересно, что этот рифт содержит богатейшее в мире собрание окаменелостей ранних гоминидов. Здесь нашли больше 1200 образцов, почти треть всех таких находок в Африке. Авторы работы предлагают необычное объяснение. Когда 4 миллиона лет назад начался шейкинг, земля просела, и в низинах стали быстро накапливаться мелкозернистые отложения. Такие осадки отлично сохраняют кости. Так что Туркана мог быть не уникальным центром эволюции, а просто местом с идеальными условиями для формирования окаменелостей.

Черепа homo erectus из Туркана. Слева: WT 15000 из Западной Турканы. Справа: ER 3733 из Восточной Турканы. Источник: https://scitechdaily.com

В рифте прослеживаются следы и более древнего эпизода раскалывания, который не привел к разрыву материка, но ослабил кору и подготовил ее к нынешнему этапу. Это открытие, по словам ученых, меняет традиционные представления о том, как континенты расходятся. У исследователей теперь есть возможность наблюдать шейкинг в реальном времени.

#африка #геология #разлом #рифтогенез #океанизация #разлом материка #утончение земной коры
Источник: scitechdaily.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
