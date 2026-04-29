Геологи из Колумбийской климатической школы установили, что в рифте Туркана кора утоньшилась до 13 км. Нормальная толщина для этого региона составляет больше 35 км.

Восточная Африка медленно раскалывается. Рифт Туркана в Кении и Эфиопии уже растянут до такой степени, что кора под ним составляет всего 13 км. Для сравнения, за пределами рифта ее толщина превышает 35 км. Это явление называется шейкинг — по аналогии с тем, как сужается средняя часть ириски, когда ее тянут за концы. Истонченная кора слабеет, что делает дальнейшее раскалывание почти неизбежным.

Рифт Туркана входит в большую Восточно-Африканскую рифтовую систему. Она тянется от Афарской впадины на северо-востоке Эфиопии до Мозамбика. Здесь Африканская плита расходится с Сомалийской и Аравийской плитами со скоростью около 4,7 миллиметра в год. Медленное движение заставляет кору трескаться. Через трещины поднимается магма.

Однако, разрыв не случится завтра. Рифт начал раскрываться примерно 45 миллионов лет назад. Активный шейкинг, по оценкам ученых, идет последние 4 миллиона лет. До следующей стадии — океанизации, пройдут еще миллионы лет. Вода из Индийского океана тогда сможет затопить низину, и на месте континентальной коры начнет формироваться новая океанская. Исследование, опубликованное в Nature Communications, основано на анализе сейсмических данных. Ученые отследили, как звуковые волны проходят через подземные слои, и составили карту глубин.

Интересно, что этот рифт содержит богатейшее в мире собрание окаменелостей ранних гоминидов. Здесь нашли больше 1200 образцов, почти треть всех таких находок в Африке. Авторы работы предлагают необычное объяснение. Когда 4 миллиона лет назад начался шейкинг, земля просела, и в низинах стали быстро накапливаться мелкозернистые отложения. Такие осадки отлично сохраняют кости. Так что Туркана мог быть не уникальным центром эволюции, а просто местом с идеальными условиями для формирования окаменелостей.

Черепа homo erectus из Туркана. Слева: WT 15000 из Западной Турканы. Справа: ER 3733 из Восточной Турканы. Источник: https://scitechdaily.com

В рифте прослеживаются следы и более древнего эпизода раскалывания, который не привел к разрыву материка, но ослабил кору и подготовил ее к нынешнему этапу. Это открытие, по словам ученых, меняет традиционные представления о том, как континенты расходятся. У исследователей теперь есть возможность наблюдать шейкинг в реальном времени.