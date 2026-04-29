Специалисты СНИИП (входит в контур Росатома) закончили монтаж и отладку комплексов управления для седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае. Поставленное оборудование контролирует реактор ВВЭР-1200. Точнее, его ключевые параметры, нейтронный поток, содержание водорода, уровень теплоносителя, а также отвечает за противопожарную защиту. Помимо этого, на площадку отправили элементы лабораторных стендов и полномасштабного тренажёра для обучения операторов.

Глава СНИИП Алексей Никитин уточнил, что для китайских блоков используются унифицированные по номенклатуре типовые комплекты систем управления и диагностики. Основную массу составляет аппаратура «ядерного острова», которая следит за самыми критическими процессами. Оборудование полностью готово к следующим этапам. В частности, к загрузке ядерного топлива.

Контракт на возведение седьмой и восьмой очередей «Тяньвань» был подписан с китайской CNNC ещё в 2019 году. Согласно соглашению, российская сторона проектирует «ядерный остров» и поставляет туда оснащение.

Росатом последовательно выстраивает долгосрочное сотрудничество с Китаем в атомной сфере, и «Тяньвань» — один из примеров такого партнёрства. Модернизированная приборная база для ВВЭР-1200 показывает, что кооперация не ограничивается строительством бетонных конструкций. Важно и насыщение объекта современными системами контроля, которые напрямую влияют на безопасность. В целом видно, что Росатом старается не просто выполнить контракт, а создать готовое к эксплуатации высокотехнологичное решение. На фоне разговоров о технологическом суверенитете такие проекты выглядят особенно убедительно. Единственный вопрос: как быстро китайская сторона сможет самостоятельно развивать аналогичные системы? Пока, вероятно, российская экспертиза остаётся востребованной.