Спустя год после приобретения австрийской компанией Diamond Aircraft, производитель eVTOL Volocopter анонсировал разработку новой полностью электрической модели. Это сверхлёгкий мультикоптер VoloXPro. Аппарат позиционируется как продолжение флагманского городского аэротакси VoloCity и будет нацелен на европейские лётные школы, авиаклубы и компании, организующие обзорные полёты. Цена новинки составит €490 000 (около $573 500).
eVTOL VoloXPro.Источник: официальный сайт Volocopter (www.volocopter.com)
Двухместный eVTOL VoloXPro разделяет множество компонентов с VoloCity. Идентичные полётные контроллеры, схожая литий-ионная батарея и аналогичная авионика. Однако максимальная взлётная масса «младшей» модели ниже. Всего 600 кг против 1000 кг. При этом дальность полёта VoloXPro выше: до 40 км против 20 км у VoloCity. Немецкие правила требуют обязательного оснащения сверхлёгких летательных аппаратов парашютной системой.
Сертификация VoloXPro в Германии в классе «лёгкий спорт» ожидается к концу 2026 года. В дальнейшем компания планирует предлагать аппарат на международном рынке в качестве аэротакси. Параллельно Volocopter продолжает сертификацию оригинальной модели VoloCity по стандартам EASA SC-VTOL. Первые поставки этой машины немецкой организации воздушной спасательной службы ADAC Luftrettung должны начаться в ближайшие 12–18 месяцев. В рамках сотрудничества ADAC намерена приобрести до 150 аппаратов.
Напомним, что Diamond Aircraft, принадлежащая китайскому поставщику автокомпонентов Wanfeng, приобрела Volocopter в марте 2025 года, спасая разработчика от банкротства. «Мы объединили ДНК Diamond (цепочки поставок, опыт в сертификации и дистрибуцию) с опытом Volocopter в области электрической авиации, и результатом стал VoloXPro», — пояснила старший менеджер по развитию бизнеса Volocopter Мари Массон.