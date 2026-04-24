Volocopter представил новый сверхлёгкий электрический мультикоптер VoloXPro массой 600 кг с дальностью полёта 40 км и ценой €490 000 (43,5 миллиона рублей, по курсу на момент публикации). Он будет сертифицирован в Германии к концу 2026 года.

Спустя год после приобретения австрийской компанией Diamond Aircraft, производитель eVTOL Volocopter анонсировал разработку новой полностью электрической модели. Это сверхлёгкий мультикоптер VoloXPro. Аппарат позиционируется как продолжение флагманского городского аэротакси VoloCity и будет нацелен на европейские лётные школы, авиаклубы и компании, организующие обзорные полёты. Цена новинки составит €490 000 (около $573 500).

eVTOL VoloXPro.Источник: официальный сайт Volocopter (www.volocopter.com)

Двухместный eVTOL VoloXPro разделяет множество компонентов с VoloCity. Идентичные полётные контроллеры, схожая литий-ионная батарея и аналогичная авионика. Однако максимальная взлётная масса «младшей» модели ниже. Всего 600 кг против 1000 кг. При этом дальность полёта VoloXPro выше: до 40 км против 20 км у VoloCity. Немецкие правила требуют обязательного оснащения сверхлёгких летательных аппаратов парашютной системой.

Сертификация VoloXPro в Германии в классе «лёгкий спорт» ожидается к концу 2026 года. В дальнейшем компания планирует предлагать аппарат на международном рынке в качестве аэротакси. Параллельно Volocopter продолжает сертификацию оригинальной модели VoloCity по стандартам EASA SC-VTOL. Первые поставки этой машины немецкой организации воздушной спасательной службы ADAC Luftrettung должны начаться в ближайшие 12–18 месяцев. В рамках сотрудничества ADAC намерена приобрести до 150 аппаратов.

Напомним, что Diamond Aircraft, принадлежащая китайскому поставщику автокомпонентов Wanfeng, приобрела Volocopter в марте 2025 года, спасая разработчика от банкротства. «Мы объединили ДНК Diamond (цепочки поставок, опыт в сертификации и дистрибуцию) с опытом Volocopter в области электрической авиации, и результатом стал VoloXPro», — пояснила старший менеджер по развитию бизнеса Volocopter Мари Массон.