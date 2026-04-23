Завод «СПМ» вывел на рынок среднетоннажный грузовик КАМАЗ-53251 поколения К5 с крано-манипуляторной установкой, предназначенный для городских перевозок в сфере ЖКХ и ритейла. Автомобиль оснащён двигателем мощностью 307 л.с. и КМУ «ИКран».

Партнёр ПАО «КАМАЗ» — завод «СПМ», выпускающий технику специального назначения, анонсировал выход на рынок грузовика КАМАЗ-53251 с крано-манипуляторной установкой. Модель относится к пятому поколению К5 и построена на двухосном шасси с колёсной формулой 4×2. Серийный выпуск машины начался в прошлом, 2025 году. Полная масса автомобиля — 19 тонн, что делает его подходящим решением для коммунальных служб и сферы розничной торговли, где ценятся хорошая манёвренность в плотном городском потоке и умеренный расход топлива на коротких маршрутах.

Под капотом новинки установлен рядный шестицилиндровый дизель KAMA3 рабочим объёмом 6,7 литра, выдающий 307 лошадиных сил. Агрегат работает в связке с 9-ступенчатой «механикой». Само шасси способно нести до 12 тонн груза. Водительская кабина смонтирована на четырёх опорах с пружинной подвеской, оснащена невысоким туннелем (всего 170 мм) и полноценным спальником. В базовое оснащение входят климат-контроль, система круиз-контроля и головное устройство с 10-дюймовым экраном.

Грузовая платформа выполнена из алюминия, её габариты — 6245 мм в длину, 2550 мм в ширину и 600 мм в высоту. Борта оснащены быстросъёмными стойками. Дополняет конструкцию крано-манипуляторная установка «ИКран» модели RS1956 ACE с грузовым моментом 19 тонно-метров, максимальной грузоподъёмностью 8 тонн и вылетом стрелы до 19 метров. Также в комплектацию включены алюминиевая боковая защита и задний противоударный брус.