Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Марсоход Curiosity нашёл признаки древней жизни на Марсе
Возможный ингредиент для жизни обнаружен на Марсе. Марсоход Curiosity нашёл в древней глине органику, похожую на строительные блоки ДНК.

Астробиологи, работающие с марсоходом NASA Curiosity, получили наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства того, что органические молекулы, необходимые для зарождения жизни, сохранились в марсианском грунте. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications 21 апреля 2026 года, основано на данных химического эксперимента, проведённого в кратере Гейл — области, которая миллиарды лет назад содержала жидкую воду.

Изображение: www.popsci.com

В 2020 году специалисты дистанционно направили Curiosity в регион Глен-Торридон, где прибор Sample Analysis on Mars (SAM) взял пробы глинистых минералов. Анализ выявил более 20 химических соединений, включая первую находку молекулы, содержащей азот и структурно напоминающую прото-ДНК. Также был обнаружен бензотиофен. Это сернистое соединение, часто приносимое на планеты метеоритами.

Изображение: scitechdaily.com

«То же самое вещество, которое попало на Марс из метеоритов, попадало и на Землю, и оно, вероятно, обеспечило строительные блоки для жизни на нашей планете», — пояснила соавтор исследования Эми Уильямс, геолог миссии Curiosity.

Изображение: www.popsci.com

Ключевой вывод работы: крупные сложные органические молекулы могут сохраняться в неглубоких подповерхностных слоях Марса в течение миллиардов лет. Пока невозможно определить, возникли ли эти соединения в результате биологических процессов, были ли занесены метеоритами или образовались геологическим путём. Однако сам факт их сохранности принципиально важен. «Если мы хотим искать свидетельства жизни в форме законсервированного органического углерода, это доказывает, что такая задача выполнима», — добавила Уильямс.

#nasa #марсоход #астробиология #curiosity #nature communications #панспермия
Источник: popsci.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter