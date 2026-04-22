Возможный ингредиент для жизни обнаружен на Марсе. Марсоход Curiosity нашёл в древней глине органику, похожую на строительные блоки ДНК.

Астробиологи, работающие с марсоходом NASA Curiosity, получили наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства того, что органические молекулы, необходимые для зарождения жизни, сохранились в марсианском грунте. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications 21 апреля 2026 года, основано на данных химического эксперимента, проведённого в кратере Гейл — области, которая миллиарды лет назад содержала жидкую воду.

Изображение: www.popsci.com

В 2020 году специалисты дистанционно направили Curiosity в регион Глен-Торридон, где прибор Sample Analysis on Mars (SAM) взял пробы глинистых минералов. Анализ выявил более 20 химических соединений, включая первую находку молекулы, содержащей азот и структурно напоминающую прото-ДНК. Также был обнаружен бензотиофен. Это сернистое соединение, часто приносимое на планеты метеоритами.

Изображение: scitechdaily.com

«То же самое вещество, которое попало на Марс из метеоритов, попадало и на Землю, и оно, вероятно, обеспечило строительные блоки для жизни на нашей планете», — пояснила соавтор исследования Эми Уильямс, геолог миссии Curiosity.

Изображение: www.popsci.com

Ключевой вывод работы: крупные сложные органические молекулы могут сохраняться в неглубоких подповерхностных слоях Марса в течение миллиардов лет. Пока невозможно определить, возникли ли эти соединения в результате биологических процессов, были ли занесены метеоритами или образовались геологическим путём. Однако сам факт их сохранности принципиально важен. «Если мы хотим искать свидетельства жизни в форме законсервированного органического углерода, это доказывает, что такая задача выполнима», — добавила Уильямс.