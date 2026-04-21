На пермском предприятии «ОДК-СТАР» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха) разрабатывают автоматизированного робота для транспортировки деталей и инструмента. Устройство получило название «САДКО», что расшифровывается как «самоходный автономный доставщик комплектующих и оборудования». Платформа предназначена для оптимизации внутрицеховой логистики и должна заменить ручной труд при перемещении грузов по основному производственному корпусу.

Изображение: rostec.ru (обработано ИИ)

Робот построен на полноприводной кинематической схеме с независимым управлением каждым колесом. Такая конструкция позволяет ему разворачиваться на месте и уверенно двигаться в стеснённых условиях завода. Грузоподъёмность «САДКО» составляет 100 кг, максимальная скорость — 6 км/ч. Управление возможно как с ручного пульта, так и в автономном режиме: для навигации используются алгоритмы построения карты и комплекс датчиков, предотвращающих столкновения с препятствиями и людьми.

Сейчас инженеры предприятия завершают настройку информационного обмена между подсистемами и уже внедрили векторное управление колёсами для более плавного перемещения. Основная задача на текущий момент — повышение точности позиционирования. Как только робот сможет уверенно двигаться по заданным траекториям без посторонней помощи и выполнять очередь заданий, он начнёт эксплуатироваться в цехах. Предполагается, что «САДКО» будет перевозить детали по четырём постоянным маршрутам в главном производственном корпусе.

В проекте задействованы не только штатные специалисты «ОДК-СТАР», но и студенты программы «Крылья Ростеха» из Пермского Политеха. Они изучают теорию управления, электротехнику и методы навигации автономных роботов, сразу применяя полученные знания на практике. Главный конструктор Дина Сулимова отмечает, что создание подобной платформы требует глубоких знаний в математике, программировании и электронике, а ближайшие планы команды связаны с проведением комплексных испытаний «САДКО» в реальных производственных условиях.

Изображение: http://evocargo.com/

Стоит добавить, что «ОДК-СТАР» не единственное предприятие в России, развивающее эту тему. Например, компания «ЭвоКарго» уже внедряет автономные электрогрузовики без кабины водителя на заводах «Северсталь-метиз» и «ЕВРАЗ НТМК», а также в логистике Wildberries, «Почты России» и «Газпромнефть-снабжения». Решение о серийном внедрении «САДКО» на «ОДК-СТАР» будет принято только после завершения испытаний.