Археологи выяснили, что римский стадион в городе Перге (современная Турция) в поздний период перестроили для гладиаторских боев и публичных казней. Жертв отдавали на растерзание диким животным, которых выпускали через пять специальных ворот.

В античном городе Перге на юге Турции находился большой стадион. Его построили во II веке для спортивных состязаний и народных собраний. Но через пару сотен лет вкусы публики изменились. Исследователи из Стамбульского университета под руководством Седеф Чокай Кепче выяснили, что в позднеримский период стадион переоборудовали для кровавых зрелищ.

Архитекторы не стали сносить арену. Они просто добавили новые конструкции. На стадионе появились возвышенные платформы, системы ворот для контроля толпы и закрытые помещения для содержания животных. Эти черты характерны для амфитеатров, где проводили публичные казни.

Самая интересная находка — пять входов, расположенных рядом. Авторы назвали их «Вратами смерти». Через эти проемы во время представлений выпускали диких зверей. Львов, леопардов и других крупных хищников натравливали на приговоренных к смерти. Такая планировка редко встречается в других римских стадионах.

Казни дикими зверями назывались damnatio ad bestias. Эту практику Рим заимствовал у Карфагена. Жертвами обычно становились пленные враги, рабы и христиане. Находки костей животных и соответствующая иконография подтверждают, что в Перге действительно убивали людей таким способом.

Стадион Перги изначально вмещал тысячи зрителей. Сегодня его руины служат напоминанием о сложной природе Рима — империи, где соседствовали инженерный гений и предельная жестокость. Археологи планируют продолжать раскопки.Исследование опубликовано в Oxford Journal of Archaeology.