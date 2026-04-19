В античном городе Перге на юге Турции находился большой стадион. Его построили во II веке для спортивных состязаний и народных собраний. Но через пару сотен лет вкусы публики изменились. Исследователи из Стамбульского университета под руководством Седеф Чокай Кепче выяснили, что в позднеримский период стадион переоборудовали для кровавых зрелищ.
Архитекторы не стали сносить арену. Они просто добавили новые конструкции. На стадионе появились возвышенные платформы, системы ворот для контроля толпы и закрытые помещения для содержания животных. Эти черты характерны для амфитеатров, где проводили публичные казни.
Самая интересная находка — пять входов, расположенных рядом. Авторы назвали их «Вратами смерти». Через эти проемы во время представлений выпускали диких зверей. Львов, леопардов и других крупных хищников натравливали на приговоренных к смерти. Такая планировка редко встречается в других римских стадионах.
Казни дикими зверями назывались damnatio ad bestias. Эту практику Рим заимствовал у Карфагена. Жертвами обычно становились пленные враги, рабы и христиане. Находки костей животных и соответствующая иконография подтверждают, что в Перге действительно убивали людей таким способом.
Стадион Перги изначально вмещал тысячи зрителей. Сегодня его руины служат напоминанием о сложной природе Рима — империи, где соседствовали инженерный гений и предельная жестокость. Археологи планируют продолжать раскопки.Исследование опубликовано в Oxford Journal of Archaeology.