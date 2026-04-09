Корабельная станция «Призма-2» от Ростеха подтвердила надёжность в длительных автономных рейсах. Она работает при волнении до 7 баллов и скорости 40 узлов, а экипаж может обслуживать её без захода в порт.

Предприятие «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех) сообщило об успешной эксплуатации корабельной станции спутниковой связи «Призма-2» на судах, которые подолгу находятся в автономном плавании без захода в порты. Оборудование работает в C-частотном диапазоне, который максимально устойчив к дождю, снегу и плотной облачности. Благодаря этому канал связи остаётся стабильным в открытом море в любое время суток. Такими системами уже комплектуют аварийно-спасательные корабли и другие плавсредства.

Антенный модуль станции закрыт специальным радиопрозрачным колпаком. Он защищает электронику от солёных брызг и атмосферной влаги, но при этом не ослабляет сигнал. «Призма-2» сохраняет работоспособность при волнении моря до 6–7 баллов и на скорости хода до 40 узлов (около 74 километров в час).

Аппаратная стойка размещается в помещении под палубой. В комплект поставки входит набор запасных частей, инструментов и расходных материалов. Это позволяет судовым механикам самостоятельно выполнять мелкий ремонт и плановое обслуживание прямо во время рейса, не дожидаясь возвращения на базу. Для кораблей, которые месяцами не заходят в порт, такая автономность особенно важна.



