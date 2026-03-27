Студия Teyon (RoboCop) создает RPG по мотивам пятой редакции настолки Hunter: The Reckoning, где обычные люди сражаются с потусторонним миром. Игру ждут летом 2027 года.

Французский издатель NACON и польская студия Teyon (Terminator: Resistance, RoboCop: Rogue City) официально представили Hunter: The Reckoning – Deathwish. Игра была анонсирована на Xbox Partner Preview и выйдет летом 2027 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Так же у игры есть собственная страничка в магазине Steam.

В отличие от старых игр серии, это не слэшер, а одиночная RPG от первого лица в полуоткрытом мире. Проект базируется на пятой редакции настольной игры Hunter: The Reckoning (2022 год). Главные герои – обычные люди, случайно столкнувшиеся с потусторонним и решившие дать отпор подручными средствами.

По словам геймдиректора Петра Лятохи, игра не будет требовать высокого темпа прохождения, как, например, RoboCop: Rogue City. Будет сделан упор на расследования и RPG-элементы: разветвленный сюжет, отношения с напарниками и даже романтические линии. Решения игрока влияют на личные истории спутников и то, как они завершат свой путь.

Создатель персонажа позволяет настраивать не только внешность, но и 6 атрибутов и 18 навыков. Главная фишка – свобода прохождения заданий тремя основными способами: силой, скрытностью или интеллектом с харизмой. Можно комбинировать подходы: если провалили скрытное проникновение, игра не завершится провалом, а переключится, как и в большинстве игр, в «боевой» режим.

Вдохновением для такой гибкости разработчики называют Deus Ex, оригинальную Vampire: The Masquerade – Bloodlines и Baldur’s Gate 3. В игре также обещаны «очень-очень плохие» концовки.