Samsung предлагает крупным клиентам трёх- и пятилетние контракты на поставку DRAM с небольшой скидкой, чтобы зафиксировать высокий спрос и избежать волатильности рынка.

Южнокорейский гигант Samsung меняет стратегию продаж DRAM-памяти. Вместо квартальных контрактов компания предлагает крупным заказчикам фиксированные соглашения на три-пять лет с небольшим дисконтом от текущих цен.

Рынок памяти сейчас переживает небывалый спрос, корпоративный сектор скупает DRAM, поднимая цены до новых высот. Но производители опасаются, что бум может скоро закончиться, и тогда начнется обычный для этой отрасли цикл падения цен и перепроизводства.

Чтобы избежать этого, Samsung хочет зафиксировать спрос на годы вперед. Генеральный директор компании Чон Ён Хён пояснил, что долгосрочные контракты позволят заранее видеть колебания рынка и гибко регулировать инвестиции в производство.

Заказчикам предлагают «небольшую скидку» от текущих высоких цен в обмен на гарантированные поставки на годы вперед. Это выгодно обеим сторонам: покупатели страхуются от дефицита и дальнейшего роста цен, а Samsung получает стабильный прогноз доходов.

Ранее аналитики ожидали, что цикл высоких цен на память завершится к 2027–2028 годам. Но если Samsung закроет долгосрочными контрактами значительную часть производства, дефицит может затянуться и свободной памяти на рынке просто не останется. Компания уже пересматривает планы по расширению мощностей, чтобы не допустить переинвестирования. Новая модель контрактов является, по всей видимости, частью этой стратегии.