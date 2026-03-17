Компания Starcloud подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на развёртывание группировки из 88 000 спутников. Планируется, что это будут орбитальные дата-центры для ИИ. Проект поддерживает NVIDIA.

Наземные дата-центры упираются в ограничения: не хватает земли, энергии и мощностей для охлаждения. Спутники, по задумке Starcloud, могут обойти эти проблемы. Они будут работать на солнечной энергии практически непрерывно, а обработанные данные передавать на Землю по лазерным каналам связи.

Спутники планируют разместить на высоте 600–850 километров в несколько «слоев». Расстояние между радиусами составит около 50 километров. При этом выберут солнечно-синхронные орбиты, чтобы спутники всегда оставались на свету. Для связи между аппаратами и с наземными сетями (Starlink, Kuiper, Tera Wave) будут использовать оптические межспутниковые каналы.

В ноябре 2025 года Starcloud запустила первый демонстрационный спутник Starcloud-1 на ракете SpaceX. Аппарат массой 60 килограммов нёс процессор NVIDIA H100 и успешно запустил в космосе версию ИИ-модели Gemini от Google.

Следующий спутник, Starcloud-2, планируют запустить в 2027 году. Он получит кластер процессоров и собственные системы терморегуляции и энергоснабжения. В перспективе компания планирует запустить аппараты, способные развернуть солнечные батареи размахом до 4 километров. По задумке, они будут способны питать пятигигаваттный орбитальный дата-центр.

Starcloud обещает минимизировать космический мусор. Спутники сначала будут работать на более низких орбитах для проверки, а выше поднимутся только после подтверждения работоспособности. Если аппарат выйдет из строя, он быстро сгорит в атмосфере. Компания также обещает сотрудничать с астрономами, чтобы снизить яркость спутников и не мешать наблюдениям.

Для сравнения, сейчас крупнейшая группировка Starlink насчитывает около 10 000 спутников. Заявка Starcloud на 88 тысяч звучит колоссально.