This_is_the_way
Поддерживаемый NVIDIA стартап планирует запустить 88 000 спутников для ИИ-центров обработки данных
Компания Starcloud подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на развёртывание группировки из 88 000 спутников. Планируется, что это будут орбитальные дата-центры для ИИ. Проект поддерживает NVIDIA.

Наземные дата-центры упираются в ограничения: не хватает земли, энергии и мощностей для охлаждения. Спутники, по задумке Starcloud, могут обойти эти проблемы. Они будут работать на солнечной энергии практически непрерывно, а обработанные данные передавать на Землю по лазерным каналам связи.

Изображение: Grok ai

Спутники планируют разместить на высоте 600–850 километров в несколько «слоев». Расстояние между радиусами составит около 50 километров. При этом выберут солнечно-синхронные орбиты, чтобы спутники всегда оставались на свету. Для связи между аппаратами и с наземными сетями (Starlink, Kuiper, Tera Wave) будут использовать оптические межспутниковые каналы.

В ноябре 2025 года Starcloud запустила первый демонстрационный спутник Starcloud-1 на ракете SpaceX. Аппарат массой 60 килограммов нёс процессор NVIDIA H100 и успешно запустил в космосе версию ИИ-модели Gemini от Google.

Следующий спутник, Starcloud-2, планируют запустить в 2027 году. Он получит кластер процессоров и собственные системы терморегуляции и энергоснабжения. В перспективе компания планирует запустить аппараты, способные развернуть солнечные батареи размахом до 4 километров. По задумке, они будут способны питать пятигигаваттный орбитальный дата-центр.

Starcloud обещает минимизировать космический мусор. Спутники сначала будут работать на более низких орбитах для проверки, а выше поднимутся только после подтверждения работоспособности. Если аппарат выйдет из строя, он быстро сгорит в атмосфере. Компания также обещает сотрудничать с астрономами, чтобы снизить яркость спутников и не мешать наблюдениям.

Для сравнения, сейчас крупнейшая группировка Starlink насчитывает около 10 000 спутников. Заявка Starcloud на 88 тысяч звучит колоссально.

#сша #starlink #nvidi #орбитальная инфраструктура #орбитальный спутник #starcloud #орбитальная сеть #орбитальный дата-центр #lumen orbit
Источник: interestingengineering.com
Популярные новости

Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Китай разрабатывает недорогие варианты доставки грузов на Луну в рамках своей лунной программы
+
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
1
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
6
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
10
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Новые рендеры подтвердили, что китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащена тремя вентиляторами
+
Солнечное затмение 2700 лет назад помогло уточнить вращение Земли и активность Солнца
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
2
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
3
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки обновления
+
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
Смартфон Nubia Z80 Ultra первым получил интеграцию ИИ OpenClaw в операционную систему
+
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
8

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
21
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
9
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
+
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
3
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

IRanPast
13:04
Тут Данте прав конечно, но мог бы содрать и перепечатать какой-нибудь обзор из-за бугра. Полезней бы было
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
OgoGoLog
12:48
Проблема в головах. Все страны одинаковые.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
megard
12:46
Надо бы у них это дело купить, явно будет быстрей и главное дешевле чем наши клептоманы смогут когда либо такое повторить.
В Китае может появиться второй производитель 7-нм чипов
Waramagedon
12:22
А так бы в пещере валялся, пока батя мамонта валит, а мать разделывает бизона? работать нужно всегда, независимо от строя государства. Никто тебя кормить не собирается.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Vasya Zelepopov
11:36
Да, Lazy вчера так и сказала. Точнее ничего не сказала. Вообще)
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Дмитрий Малинин
11:32
Ого, а если реально объединить нейросетку в играх с исходной информацией и правильно это реализовать то будет ультраграфика будущего!
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
Дмитрий Патрушев
11:25
Только теперь 2 шт 5090 минимум нужно
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
swr5
11:15
У куртки презентации и реальность живут в разных мирах.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
swr5
11:12
Уходит эпоха. А это уже не игры, а кинопродукция
NVIDIA представила DLSS 5 с нейронным рендерингом в реальном времени
aribetdetka
11:10
Это всего что-то около 25 млн долларов США, но миллиарды в рублях конечно звучат хайпово.
«Сказка о царе Салтане» собрала в российском прокате 2 миллиарда рублей
