This_is_the_way
Китайская компания DEEP Robotics представила робота-лошадь грузоподъемностью 50 кг
Китайская компания DEEP Robotics выпустила ограниченную серию робота, приуроченную к году Лошади, сочетающую бионический дизайн парнокопытного с промышленными возможностями модели Lynx M20 Pro.

Компания DEEP Robotics (Ханчжоу, Китай) выпустила ограниченную серию роботизированной лошади, приуроченную к наступлению года Лошади по восточному календарю. Новинка представляет собой творческую адаптацию флагманской модели Lynx M20 Pro, но в отличие от стандартных «роботов-собак» с утилитарным дизайном, эта версия получила бионические ноги и копыта, имитирующие облик настоящего животного.

Источник изображения: interestingengineering.com

При внешней декоративности устройство сохраняет все качества промышленного робота. Модель весом 30 кг и высотой полметра способна нести до 50 кг полезной нагрузки. Робот развивает скорость до 5 м/с (рекомендуемая "крейсерская" — около 2,5 м/с) и может функционировать до трёх часов на одной зарядке. Степень защиты IP66 позволяет эксплуатировать его в дождь, грязь и запыленной среде при температурах от -20 до +55°C.

Техническая начинка включает 96-линейный лидар и систему навигации SLAM, обеспечивающую круговой обзор и автономное преодоление препятствий. Как и исходная платформа Lynx M20 Pro, робот предназначен для инспекции промышленных объектов, поисково-спасательных работ и логистики в труднодоступных местах.

Стоимость лимитированной версии стартует от 50 000 долларов, что позиционирует её скорее как коллекционный экспонат или маркетинговый инструмент. Выпуск совпал с важным этапом для DEEP Robotics — недавно компания привлекла около 70 миллионов долларов инвестиций и готовится к первичному публичному размещению акций на фондовой бирже (IPO) в 2026 году на фоне растущего мирового спроса на четвероногих роботов.

#китай #робот-собака #роботизированная платформа #deep robotics #рободоставка #lynx m20 pro #год лошади #ханчжоу
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

