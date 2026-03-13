Вывод ракеты с кораблем Orion на стартовую площадку назначен на 19 марта, а запуск планируется после 1 апреля. Это будет первый пилотируемый облёт Луны за последние 50 с лишним лет.

В феврале при заправке обнаружили сбой в подаче гелия в верхней ступени ракеты Space Launch System (SLS). Из-за этого ракету 25 февраля вернули в сборочный корпус на ремонт. Инженеры выяснили, что дело в уплотнителе быстроразъемного соединения, через которое топливо поступает от башни обслуживания к ракете. Аналогичная проблема с утечкой водорода уже возникала во время первой репетиции заправки.

Источник изображения: www.space.com

Специалисты разработали новую конструкцию уплотнителя, протестировали ее на макете и установили на ракету.

Обычно перед запуском проводят репетицию с полной заправкой топливом, но каждый такой цикл сокращает ресурс баков, поэтому в NASA решили, что следующая заправка станет уже настоящей. Как заявила Лори Глейз из NASA, всё отработано, проверено и готово к пуску.

Artemis 2 в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде 17 января 2026 года.

Artemis 2 — это первый пилотируемый полёт программы Artemis. В 10-дневное путешествие вокруг Луны отправятся четыре астронавта NASA. Они проверят системы жизнеобеспечения Orion в условиях дальнего космоса. Сажать корабль на Луну не будут, это будет задачей следующих миссий.

Если старт 1 апреля не состоится, остаются запасные окна до 6 апреля, а также в конце месяца. Высадка на Луну теперь планируется не на Artemis 3, а на Artemis 4 , возможно, в 2028 году. NASA пересмотрело график, но цель создать обитаемую базу на Луне и подготовиться к полету на Марс остаётся.