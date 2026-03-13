Оборудование предназначено для федеральных и региональных радиостанций и полностью замещает зарубежные аналоги

Компания «Росэл» (состоит в «Ростех») представила новую серию отказоустойчивых радиовещательных передатчиков FM-диапазона. Разработка принадлежит Самарскому инновационному предприятию радиосистем (СИП РС), входящему в концерн «Автоматика», потому назвали просто и ёмко - «Самарец».

Может быть интересно

Изображение: rostec.ru

Устройства построены по модульному принципу. В базовую комплектацию уже встроены все необходимые компоненты: аудиопроцессор с лимитером и клиппером, RDS-кодер, цифровые входы AES3/EBU и TOSLINK. Заказчику не нужно докупать дополнительное оборудование — всё необходимое уже есть внутри. Если со временем потребуется расширение функций, можно добавлять модули без замены всей системы.

«Самарец» оборудован многоступенчатой системой автодиагностики. При проблемах с основным аудиоканалом устройство автоматически переключается на резервный. Возможно воспроизведение материалов с USB-носителя. Управлять комплексом можно дистанционно из любой координаты земного шара.

Выпускаются четыре варианта мощностью от 100 до 1000 Вт. Каждая из них работает в стандартном FM-диапазоне 87,5–108,0 МГц, поддерживают стерео- и монофонию, а также соответствуют принятому в этой отрасли стандарту (ГОСТ Р 51741). По словам гендиректора СИП РС Дмитрия Копылова, новые системы не уступают западным комплексам, которые из-за санкций и высокой стоимости становятся труднодоступны, особенно для малых и средних российских радиостанций. «Самарец» предлагает им отечественное решение с сопоставимыми характеристиками.