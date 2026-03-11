Технический университет Мюнхена (TUM) и компания NEURA Robotics строят крупнейший в мире центр тренировки человекоподобных роботов. Площадка под названием TUM RoboGym разместится рядом с аэропортом Мюнхена и займет примерно 2500 квадратных метров.

Вложения в проект составят около 20 миллионов долларов. Из них на оборудование и инфраструктуру 12,8 миллиона вкладывает NEURA Robotics. Взамен компания получит доступ к исследованиям университета.

Источник изображения: interestingengineering.com

В центре будут тренировать роботов выполнять повседневные задачи: складывать коробки, собирать детали, манипулировать предметами. Для многих робототехнических систем такие действия до сих пор остаются сложными. Люди-инструкторы будут показывать машинам движения, а те, соответственно, учиться и повторять.

Исследователи объясняют: ключевой фактор в интеллектуальной робототехнике сегодня — это не механика, а данные. Тот, у кого есть качественные реалистичные данные для обучения, задает темп развития. Но с этим проблема. В отличие от языковых моделей вроде ChatGPT, которым хватает текстов из интернета, роботам нужна физическая информация о движениях и взаимодействии с предметами. Видеороликов с такими операциями мало, а симуляторы пока недостаточно точны.

RoboGym как раз станет местом, где сотни роботов будут получать этот опыт в реальном мире под присмотром людей.

Руководители проекта считают, что центр усилит позиции Европы в робототехнике и искусственном интеллекте. В условиях геополитической конкуренции между Востоком и Западом наличие собственной передовой инфраструктуры становится критически важным. Площадка также будет использоваться для обучения студентов и инженеров.

Человекоподобные роботы, по словам президента TUM, уже давно покинули страницы фантастических романов. В обозримом будущем они станут обычной частью повседневной жизни и возьмут на себя множество задач.