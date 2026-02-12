Предприятия пермского кластера ОДК (входят в Ростех) завершили опытно-конструкторские работы по узлам крепления двигателя ПС-90А. Объектом доработки стали кронштейны топливных коллекторов камеры сгорания.

Специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) усовершенствовали конструкцию ключевых узлов авиационного двигателя ПС-90А. Изменения коснулись в первую очередь кронштейнов фиксации топливных коллекторов. В прежней версии при длительной наработке возникал износ подвижных частей (сферических втулок и колодок). Это вело к появлению люфтов и росту вибронагрузок на трубопроводы. В конце концов, это напрямую влияло на стабильность работы силовой установки и снижало её надёжность.

Изображение: Flux ai

Инженеры предприятия предложили принципиально иную схему. Вместо подвижных соединений новая конструкция использует набор прямых отрезков металлического троса, скрепленных фиксирующими кронштейнами. Отличительной особенностью решения является то, что трение и механический износ здесь полностью исключены.

Как пояснил Алексей Сипатов, начальник отделения камер сгорания «ОДК-Авиадвигатель», новая конструкция состоит из отрезков металлокорда. Поскольку подвижные элементы отсутствуют, изнашиваться попросту нечему.

Эффективность просчитали методом компьютерного моделирования, подтвердили на стендовых испытаниях и в ходе подконтрольной эксплуатации на серийных образцах.

Техническая новинка уже запущена в серию. Решение пойдет как на ремонтируемые двигатели ПС-90А и ПС-90А-76, так и на перспективные сборки. Коллектив разработчиков получил патент и удостоен премии имени П. А. Соловьева в профильной номинации.